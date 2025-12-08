08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-067'
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-370'
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Muğlaspor tam gaz zirveye

Batman Petrolspor maçından galibiyetle ayrılan Muğlaspor, bu sonuçla beraber liderliğe bir adım daha yaklaştı.

calendar 08 Aralık 2025 14:47
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor tam gaz zirveye
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor, 15'inci haftaya lider giren önemli rakiplerinden Batman Petrolspor'u 2-0 yenerek çok kritik bir galibiyete imza attı. Batman Petrolspor galibiyetiyle 5'te 5 yapan yeşil-beyazlı ekip, 18 yıl sonra döndüğü ligde 32 puana yükselerek ikinci sıraya çıktı.

Zirveyi devralan Şanlıurfaspor ile arasında sadece 2 puan fark bulunan Muğlaspor'da teknik direktör Besim Durmuş istikrarlı performanslarını sürdüreceklerini ifade etti.

Son 5 maçı kazandıklarını ve üst üste 4 karşılaşmada gol yemediklerini belirten Durmuş, "Hafta içinde Bodrum FK ile kupa mücadelesine çıkmıştık. Bu maç zorlu geçecekti. Oyuncularımı kutluyorum. Devre arasına kadar 3 maç daha oynayacağız. Bu karşılaşmaları da kayıpsız geçerek zirve yolunda daha da iddialı konuma gelmek istiyoruz" dedi.

Muğlaspor, bu hafta 12 Arlık Cuma günü deplasmanda Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
