Muğlaspor tam gaz zirveye

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor, 15'inci haftaya lider giren önemli rakiplerinden Batman Petrolspor'u 2-0 yenerek çok kritik bir galibiyete imza attı. Batman Petrolspor galibiyetiyle 5'te 5 yapan yeşil-beyazlı ekip, 18 yıl sonra döndüğü ligde 32 puana yükselerek ikinci sıraya çıktı.
Zirveyi devralan Şanlıurfaspor ile arasında sadece 2 puan fark bulunan Muğlaspor'da teknik direktör Besim Durmuş istikrarlı performanslarını sürdüreceklerini ifade etti.
Son 5 maçı kazandıklarını ve üst üste 4 karşılaşmada gol yemediklerini belirten Durmuş, "Hafta içinde Bodrum FK ile kupa mücadelesine çıkmıştık. Bu maç zorlu geçecekti. Oyuncularımı kutluyorum. Devre arasına kadar 3 maç daha oynayacağız. Bu karşılaşmaları da kayıpsız geçerek zirve yolunda daha da iddialı konuma gelmek istiyoruz" dedi.
Muğlaspor, bu hafta 12 Arlık Cuma günü deplasmanda Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek
