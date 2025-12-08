Trabzon zirveye bir adım daha yaklaştı

Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor, puanını 34'e yükselterek Fenerbahçe'yi geride bırakıp, 2'nci sıraya yerleşti. Hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam ederek zirve takibini sürdüren bordo mavililerde başarılı grafik camiayı mutlu etti.
Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Trabzonspor, puanını 34'e yükselterek lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye düşürdü. Bu sezon tek yenilgisini deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı alan bordo-mavililer hafta içi Türkiye Kupası'nın ardından hem Süper Lig'de de yoluna emin adımlarla devam etti.
ONUACHU'DAN SEZON REKORU
Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu, Opta verilerine göre bu sezon bir Süper Lig maçında hem hava topu kazanan (10) hem de 10+ uzaklaştırma yapan (11) ilk oyuncu oldu. Nijeryalı santrfor, savunma ve hücum etkinliğiyle takımın galibiyetinde önemli rol oynadı.
MUÇİ TARİHE GEÇTİ
Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta da gol atan Ernest Muçi, Türkiye kariyerinin en uzun serisini yakaladı. Göztepe karşılaşmasında 2 gol kaydeden Ernest Muçi, Süper Lig'de Burak Yılmaz'dan (Aralık 2010) bu yana üst üste 2 deplasman maçında 2+ gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu. Arnavut futbolcu, son 3 lig maçında da skor katkısı sağladı. Muçi'nin son 3 lig maçındaki performansı şöyle: Göztepe (2 gol), Başakşehir (2 gol), Konyaspor (1 gol).
EN UZUN SERİ FATİH TEKKE İLE
Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta kaybetmeyen Trabzonspor (7 galibiyet, 3 beraberlik), aynı teknik direktör yönetiminde Aralık 2021 – Mart 2022 arasındaki 13 karşılaşmalık süreçten (Abdullah Avcı) bu yana en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor. Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı son 8 Süper Lig maçının 6'sını kazandı (1 beraberlik, 1 mağlubiyet) ve önceki 26 dış saha karşılaşmasında aldığı toplam galibiyet sayısını da yakaladı (6 galibiyet).
Öte yandan İzmir temsilcisi bu sezon sahasında ilk kez Trabzonspor'a karşı kaybetti.
YEREL BASIN MANŞETLERİ
Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Göztepe karşısında deplasmanda alınan galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Manşetlerde Muçi'nin performansı ön plana çıktı. Yerel basında öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Kuzey Ekspres: Trabzonspor'un Muci'di
Sonnokta gazetesi: Silindir Trabzon
Günebakış gazetesi: Zirvedeki fırtına Trabzon
