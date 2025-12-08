İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle sevk edilen'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.MASAK raporuna göre Murat Sancak'ın hesabındaki 1.157 işlemde toplam 1.226.831.677 TL para transferi alındığı, 8.799 işlemde toplam 1.479.450.550 TL para transferi olduğu iddia edildi.Ayrıca MASAK değerlendirmesinde, söz konusu para hareketlerinin yasa dışı bahis kapsamında değerlendirilebileceği, işlemlerin bir bölümünün şahsi hesaplar ile şirket/kulüp bağlantılı hesaplar arasında gerçekleştiği kaydedildi.Adana Demirspor Eski Başkanı Murat Sancak savcılıkta verdiği ifadesinde, "şeklinde konuştu.Adana Demirspor kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak Onyekuru'nun bonservisinin alındığı ve bu transfer bedelinin hangi kişiler veya şirketler aracılığı ile nasıl şekilde yapıldığı sorulması üzerine Sancak, "" dedi.Faktoring şirketleriyle para transferi yapıldığı, bu sözleşmelerdeki iskonto ve faiz oranlarının piyasa koşullarına uygunluğu, kefalet veren kişiler, yönetim kurulu kararıyla temlik işlemlerinin yapılıp yapılmadığı ve söz konusu kaynağın hangi işlemlerde kullanıldığı sorulması üzerine Sancak, "" ifadelerini kullandı.LED panolarda yasadışı bahis reklamı yayınlandığı için kulüp başkanının sevk edildiği; bu dönemde kulüpte görev alıp almadığı, reklam anlaşmasının kulübün bilgisi dahilinde olup olmadığı ve karşılığında herhangi bir menfaat sağlanıp sağlanmadığı sorulması üzerine Sancak, "" dedi.Sancak'ın 2024 yılı Eylül ayında 'Adana Demirspor'a 153 milyon euro harcadım' şeklinde ifadeleri olduğu ve bahse konu para hareketinin akıbetinin ve nerelerde kullanıldığı soruldu. Sancak, "" ifadelerini kullandı.Kripto varlık hizmet sağlayıcı 'Bitexen Teknoloji Anonim Şirketi' ile hesap hareketleri olduğu, hesap hareketlerinin nerelerde kullanıldığı sorulması üzerine Murat Sancak, "" dedi.