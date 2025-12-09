08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
2-2
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
0-0
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
2-0
08 Aralık
Wolves-M. United
1-4
08 Aralık
Osasuna-Levante
2-0
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1
08 Aralık
Udinese-Genoa
1-2
08 Aralık
Torino-AC Milan
2-3
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
0-0

Metehan Baltacı tutuklandı

Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan Metehan Baltacı tutuklandı.

calendar 08 Aralık 2025 23:27 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 01:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Metehan Baltacı tutuklandı
Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı tutuklandı.


Galatasaray ve Eyüpspor futbolcusu olduğu dönemde 5-1.800 TL arasında değişen tutarlarda 36 kupon yaptığı, 920 TL tutarında 5 kuponu kazandığı belirtildi.

Kupon yaptığı maçta 18 kişilik geniş kadroya girmediği, Galatasaray'da olduğu dönemde şahıs oynama şekli olarak kendi takımı kazanır ve 2.5 üst gol olur şeklinde kupon yaptığı, rakip takıma kupon yapmadığı tespit edildi.


METEHAN BALTACI'NIN İFADESİ

İfadesinde, 'Sadece yasal bahis sitesi olan bir siteden bahis oynadığını, asla yasadışı bahis oynamadığını, şu anda futbolcu olduğu Galatasaray A takımda oynadığı sürece asla bahse konu takım ile ilgili bahis oynamadığını, ancak kiralık olarak oynadığı diğer takımlarda oynamakta iken Galatasaray ile ilgili bahis oynadığını' söyledi.

Baltacı'nın WhatsApp görüşmelerindeki bahis ile alakalı konuşmaları sorulduğunda:

"Eyüpspor Kulübünde oynamakta iken Şanlıurfaspor Eyüpspor arasındaki maç ile ilgili oynadığı bahiste sakat olduğunu forma giymediğini, Eyüpspor-Erzurumspor arasındaki maça da sonradan dahil olduğunu, görüşmelerdeki konuşmaların arkadaşları ile bahis tahminleri ile alakalı olduğunu" dedi.

SON HABERLER
Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
