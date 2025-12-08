08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
1-149'
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
0-049'
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
2-049'
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1
08 Aralık
Udinese-Genoa
0-152'
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Genoa, Dominik Livakovic'i radarına aldı!

İtalya Serie A ekibi Genoa, Fenerbahçe'den Girona'ya kiralık olarak giden Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i yakın takibe aldı.

calendar 08 Aralık 2025 20:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Serie A ekibi Genoa, Fenerbahçe'den İspanya La Liga ekibi Girona'ya kiralık olarak giden Hırvat kaleci Dominik Livakovic için devreye girdi. 

Matteo Moretto'nun haberine göre, Genoa, sezon başından bu yana düzenli forma şansı bulamayan Livakovic'in durumunu yakından takip ediyor.

Kulübün, ocak ayında kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına hamle yapabileceği ve Livakovic'in listenin üst sıralarında yer aldığı belirtiliyor.


FIFA kurallarına göre bir futbolcu aynı sezonda en fazla üç kulübe kayıt olabilir ve iki kulüpte resmi maçta görev alabilir. Livakovic'in Girona'da hiç süre almamış olması ise transfer sürecini kolaylaştırıyor. Kiralık sözleşmesinin feshedilmesi halinde oyuncu, sezon içinde üçüncü bir kulübe geçip resmi maçlarda forma giyebiliyor. Bu nedenle Hırvat kalecinin durumunda yeni bir takıma transferinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 25 18 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 22 23 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
