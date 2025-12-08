Beşiktaş'tan penaltı beklentisi ve tepki!

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk etti.
Beşiktaş, ilk yarının bitimine saniyeler kala, 45+2. dakikada penaltı bekledi.
Sol çaprazdan ceza sahasına giren Jota Silva yakın mesafeden sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Zafer gole izin vermedi. Jota Silva vuruşu yaparken yerde kaldı, Beşiktaşlı oyuncular penaltı itirazlarında bulundu. VAR'da pozisyon incelendi ve herhangi bir izleme tavsiyesi gelmedi.
BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ
Beşiktaş Kulübü, resmi X hesabından Jota Silva'nın yerde kaldığı pozisyonun ardından "Kime VAR, kime YOK!" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Beşiktaş: "Kime VAR, kime YOK!" pic.twitter.com/qagRvNhenU
