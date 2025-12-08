08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-067'
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-370'
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı!

Devler Ligi'nde 6. haftanın heyecanı 9 Aralık Salı başlıyor. Galatasaray, TSİ 23.00'te Monaco'ya konuk olurken Avrupa'nın devleri de kritik maçlara çıkacak.

calendar 08 Aralık 2025 15:28
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftanın perdesi, 9 Aralık Salı günü oynanacak maçlarla açılacak.
 
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta müsabakaları, 9 Aralık Salı ve 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
 
Ligde 9 puanla 14. sırada bulunan Galatasaray, 9 Aralık Salı TSİ 23.00'te Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacak.
 
Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
 
9 Aralık Salı:
 
18.30 Kairat (Kazakistan) - Olympiakos (Yunanistan)
 
20.45 Bayern Münih (Almanya) - Sporting (Portekiz)
 
23.00 Monaco (Fransa) - Galatasaray
 
23.00 Inter (İtalya) - Liverpool (İngiltere)
 
23.00 Tottenham (İngiltere) - Slavia Prag (Çekya)
 
23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Olimpik Marsilya (Fransa)
 
23.00 Barcelona (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
 
23.00 Atalanta (İtalya) - Chelsea (İngiltere)
 
23.00 PSV (Hollanda) - Atletico Madrid (İspanya)
 
 
 
- 10 Aralık Çarşamba
 
20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Ajax (Hollanda)
 
20.45 Villarreal (İspanya) - Kopenhag (Danimarka)
 
23.00 Athletic Bilbao (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
 
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Newcastle United (İngiltere)
 
23.00 Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya)
 
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç)
 
23.00 Club Brugge (Belçika) - Arsenal (İngiltere)
 
23.00 Juventus (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
 
23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.