08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
14:30
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
14:30
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Beşiktaş'tan Göztepe'ye sert tepki: "Olayların sorumlusu biz değiliz"

Beşiktaş Kulübü, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında oynanan Göztepe maçındaki tribün olayları ile ilgili açıklama yayınladı.

08 Aralık 2025 13:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Siyah-Beyazlılar, Göztepe maçındaki tribün olaylarının sorumluluğunun yalnızca kendi taraftarlarına yüklenmesini reddederek asıl provokasyonun Göztepe tribünlerinden kaynaklandığını belirtti.

İŞTE O AÇIKLAMA: 

"Kadın Voleybol Takımımızın Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynadığı maçta cereyan eden tribün olaylarıyla ilgili olarak rakibimizin yapmış olduğu yanlı açıklamaya cevabımızdır.

Öncelikle İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu tribünlerinde yaşanan olayları tasvip etmediğimizi özellikle belirtmek isteriz.

Beşiktaş JK olarak; spor sahalarında şiddetin, hakaretin ve provokasyonun her türlüsüne karşı olduğumuzu geçmişten bu yana vurguladık, vurgulamaya devam ediyoruz.

Rakibimiz Göztepe'nin söz konusu tribün olaylarıyla ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı, olaylardan yalnızca taraftarlarımızı sorumlu tutarak kendi taraftarlarını aklamaya çalıştığı yanlı açıklamasını büyük bir hayretle takip ettik.

Maç öncesi İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu çevresinde, maç sırasında ise tribünlerde meydana gelen olayların baş müsebbibi, misafirperverliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan Göztepe taraftarıdır.

Türk voleybolunun marka değerine zarar veren bu tür görüntülerin tekrar yaşanmaması adına tüm paydaşları daha dikkatli, yapıcı ve sorumluluk duygusuyla hareket etmeye bir kez daha davet ediyoruz."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
