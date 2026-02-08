08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-3
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
2-275'
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
0-145'
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
2-1
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
0-0
08 Şubat
Angers-Toulouse
1-0
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-0
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
0-477'
08 Şubat
Lecce-Udinese
2-1
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-2
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
4-2
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-0
08 Şubat
Liverpool-M.City
1-2
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-1
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
5-1
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
1-2
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
4-1
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-0
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-5
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

İlhan Palut: "Bir adım önde olan taraf bizdik"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Göztepe ile 0-0 berabere kaldıkları maçta oyun olarak rakiplerinden daha üstün olduklarını söyledi.

İlhan Palut: 'Bir adım önde olan taraf bizdik'
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 0-0 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, rakiplerinden daha iyi oynadıklarını belirtti.
 
Yeşil-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Palut, karşılaşmanın oynandığı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
 
Yeniden Konyaspor'da bulunmanın güzel olduğunu ifade eden Palut, "İlk maçımızdı, bugün farklı bir formasyonla sahadaki yerimizi aldık. Göztepe takımına karşı daha dengeli bir sistem olacağını düşündük." dedi.
 
Palut, takımında coşku, ikili mücadele kazanma isteği ve enerji görmek istediğini belirtti.
 
Bunları hemen hemen maçın tamamında gördüğünü anlatan Palut, "İlk yarı tempolu bir oyundu. Bence ilk yarı rakip ceza sahasına daha çok giden bizdik. Daha agresif yüklensek, tehlike seviyemizi daha yukarı çekebilirdik. Göztepe'nin iyi bir oyun sistemi var, çok saygı duymak gerekir. İkinci yarı topa çok daha fazla sahip olduk. Göztepe baskı yapmaktan vazgeçti. Ancak topa sahip olma üstünlüğümüzü üçüncü bölge etkinliğine yeteri kadar taşıyamadık. Bir takım bu maç için bir adım daha öndeyse bu bizdik." diye konuştu.
 
Oyuncularının ellerinden geleni yaptığını vurgulayan Palut, şunları kaydetti:
 
"Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Artık İlhan Palut ve ekibinin geri dönmesinden çok daha önemli işlerimiz var. Hep beraber bu içinde bulunduğumuz durumdan çıkmamız, camianın ve taraftarın istediği iyi sonuçlara ulaşmamız gerekiyor. Daha önceden tanımadığım oyuncularımız var. Zamanla kendilerini tanıyacağım ve ideal 11'i bulmaya çalışacağım, tüm oyunculara ihtiyacımız var."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
