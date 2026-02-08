08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-012'
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
19:15
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
19:15
08 Şubat
Angers-Toulouse
19:15
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-013'
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
1-010'
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-154'
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
18:15
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-012'
08 Şubat
Liverpool-M.City
19:30
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-013'
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
19:30
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
17:30
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
19:00
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-051'
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-351'
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Okan Buruk'tan yeni transferler için açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan buruk, Rizespor maçı öncesi konuştu.

calendar 08 Şubat 2026 16:34
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Transfer dönemini tamamladık ve bence sonunu güzel bitirdik. Önemli transferler yaptık ve kadro genişliğini oluşturduk. O kadro genişliğini en iyi şekilde kullanmalıyız.

Bugün eksiklerimiz var. 4 tane eksiğimiz var. Ama onun dışında hem başlayan hem de devam edecek oyuncular var. Kulübemiz dolu.

Rizespor deplasmanları zor oluyor. İyi bir takımları var. Güzel bir futbol şehri. Burada kazanmak istiyoruz.

Kazanmamız önemli. Puan farkını daha yukarıya çekmemiz bizim için önemli. İyi giden bir çizgimiz var. Bugün de aynı devamlılığı bekliyorum açıkçası.

YENİ TRANSFERLER

"Renato, buraya gelmeden bir hafta çalışmamıştı. Renato genç bir oyuncu. İlk iki gün adaptasyon gibi geçirdik. Dün takımla çalıştı. Kadroda olmasını istedik. İleriye dönük bizim için önemli olacak. Kendisiyle de dün güzel bir konuşmamız oldu. Galatasaray, son dönemde ilk defa böyle bir profile gitti. Zamana ihtiyacı olacak. Oynama şansları çıkacak ona, birçok oyuncu da olduğu gibi ama sert bir yarış da var. Tüm oyunculara şans vereceğim.

Sacha Boey, hazır geldi. En hazır şu anda Sacha Boey. Bugün oyunun devamında onu da düşünüyoruz."

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 15 5 1 47 14 50
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 21 4 9 8 24 30 21
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
