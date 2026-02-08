Carlos Vinicius'tan dikkat çeken performans!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Carlos Vinicius, Brezilya'daki performansıyla dikkat çekiyor.
Galatasaray, Brezilyalı futbolcuyu 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Vinicius, o sezon sonunda sarı-kırmızılılar ile kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Fulham'a geri döndü.
Fulham'a dönmesinin ardından geçen yaz transfer döneminde ülkesi Brezilya'ya Gremio formasıyla dönen Carlos Vinicius, yeni takımındaki performansıyla dikkat çekiyor.
Gremio forması altında şu ana kadar 23 maçta süre bulan 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 21 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Carlos Vinicius'un, Gremio ile sözleşmesi Aralık 2026'ye kadar devam ediyor.
Galatasaray, Brezilyalı futbolcuyu 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Vinicius, o sezon sonunda sarı-kırmızılılar ile kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Fulham'a geri döndü.
Fulham'a dönmesinin ardından geçen yaz transfer döneminde ülkesi Brezilya'ya Gremio formasıyla dönen Carlos Vinicius, yeni takımındaki performansıyla dikkat çekiyor.
Gremio forması altında şu ana kadar 23 maçta süre bulan 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 21 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Carlos Vinicius'un, Gremio ile sözleşmesi Aralık 2026'ye kadar devam ediyor.