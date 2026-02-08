08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
17:00
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
0-012'
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
19:15
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
19:15
08 Şubat
Angers-Toulouse
19:15
08 Şubat
Nice-AS Monaco
17:00
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
17:00
08 Şubat
Bologna-Parma
0-012'
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
16:00
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
18:15
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
17:00
08 Şubat
Liverpool-M.City
19:30
08 Şubat
Brighton-C.Palace
17:00
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
19:30
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
17:30
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
19:00
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
16:00
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
16:00
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
0-247'
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
2-0DA
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği öncesi beş eksik!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaşacak.

calendar 08 Şubat 2026 12:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği öncesi beş eksik!






Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde namağlup yoluna devam eden tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 46 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK 

Sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği maçında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan ile yeni transfer Sidiki Cherif yarın kadroda yer alamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ile sarı kart cezalısı Edson Alvarez de maçta forma giyemeyecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Kocaelispor deplasmanında gördüğü sarı kartla ceza sınırına geldi.

Kerem, sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

KANTE'NİN KADRODA YER ALMASI BEKLENİYOR 

Fenerbahçe'nin devre arasında Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden transfer ettiği Fransız yıldız N'Golo Kante'nin yarınki maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde Kante, ilk kez bir maçta sarı-lacivertli formayı terletecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.