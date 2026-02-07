07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
0-3
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
1-0
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
1-179'
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
4-1
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
1-061'
07 Şubat
Lens-Rennes
3-1
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
2-3
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
08 Şubat
Sevilla-Girona
18:15
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
3-0
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
0-0ERT
07 Şubat
Newcastle-Brentford
2-390'
07 Şubat
Wolves-Chelsea
1-3
07 Şubat
Burnley-West Ham United
0-2
07 Şubat
Fulham-Everton
1-2
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
3-0
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
1-1
07 Şubat
M. United-Tottenham
2-0
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
1-190'
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
1-2
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
2-1
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
2-0
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
0-2
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
1-0
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
0-2
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
3-1
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
1-0
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-5
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
1-020'

Karadeniz Derbisinde gülen taraf üç golle Trabzonspor!

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

calendar 07 Şubat 2026 21:58 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 22:11
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Karadeniz Derbisinde gülen taraf üç golle Trabzonspor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Trabzonspor, Samsunspor'a konuk oldu.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor, 3-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 23 ve 81. dakikada Paul Onuachu ile 90+1. dakikada Ernest Muçi kaydetti.

ONUACHU'NUN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Samsunspor'da Ndiaye'nin ön alanda kaptığı toptan sonra gelişen kontratakta topu taşıyan Folcarelli, ceza sahasının sağında olan Oulai'ye pasını verdi. Oulai, kale alanının önüne koşu yapan Onuachu'ya doğru topu havalandırdı. Müsait pozisyonda olan Onuachu yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ancak pozisyon sonrası VAR monitörüne giden maçın hakemi Alper Akarsu Nwaiwu'nun Ndiaye'ye yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi ve gol kararını iptal etti.

Fatih Tekke'nin ekibi Trabzonspor, ligde yenilmezlik serisini dört maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 45 yaptı. Samsunspor ise 30 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Samsunspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Holse'nin pasında Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı. 

17. dakikada Augusto'un ceza sahasında sert şutunda, top kaleci Okan Kocuk'tan oyun alanına geri döndü. Meşin yuvarlak Mustafa Eskihellaç'ın önünde kalırken bu oyuncunun şutunda, kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

23. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Muçi'nin ceza sahasına ortasında iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, defansa çarpan top ağlarla buluştu: 0-1

41. dakikada Muçi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın plasesinde kaleye yönelen meşin yuvarlağı, kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

55. dakikada Oulai'nin ceza sahasına ortasında iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top ağlara gitti. VAR uyarısının ardından gol öncesinde faul olduğu gerekçesiyle hakem Alper Akarsu golü iptal etti.

81. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Umut Nayir'in pasında penaltı noktası üzerinde Onuachu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2 

90+1. dakikada misafir takımın atağında Soner Gönül'ün ceza sahası içinde topun eline değmesi nedeniyle hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muçi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs 

Hakemler: Alper Akarsu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson (Dk. 61 Soner Gönül), Celil Yüksel (Dk. 46 Elayis Tavsan), Makoumbou, Ntcham (Dk. 73 Mouandilmadji), Holse, Assoumou (Dk. 61 Mendes), Ndiaye

Trabzonspor: Onana, Lovik, Batagov, Nwaiwu, Pina (Dk. 88 Ozan Tufan), Folcarelli, Oulai, Augusto (Dk. 72 Umut Nayir), Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+4 Nwakaeme), Muçi, Onuachu (Dk. 88 Okay Yokuşlu)

Goller: Dk. 23 ve 81 Onuachu, Dk. 90+1 Muçi (Penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Folcarelli (Trabzonspor), Dk. 44 Ntcham, Dk. 90+5 Makoumbou (Samsunspor)

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.