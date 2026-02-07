Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor, 3-0'lık skorla kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 23 ve 81. dakikada Paul Onuachu ile 90+1. dakikada Ernest Muçi kaydetti.
ONUACHU'NUN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Samsunspor'da Ndiaye'nin ön alanda kaptığı toptan sonra gelişen kontratakta topu taşıyan Folcarelli, ceza sahasının sağında olan Oulai'ye pasını verdi. Oulai, kale alanının önüne koşu yapan Onuachu'ya doğru topu havalandırdı. Müsait pozisyonda olan Onuachu yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ancak pozisyon sonrası VAR monitörüne giden maçın hakemi Alper Akarsu Nwaiwu'nun Ndiaye'ye yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi ve gol kararını iptal etti.
Fatih Tekke'nin ekibi Trabzonspor, ligde yenilmezlik serisini dört maça çıkardı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 45 yaptı. Samsunspor ise 30 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Samsunspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Holse'nin pasında Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.
17. dakikada Augusto'un ceza sahasında sert şutunda, top kaleci Okan Kocuk'tan oyun alanına geri döndü. Meşin yuvarlak Mustafa Eskihellaç'ın önünde kalırken bu oyuncunun şutunda, kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.
23. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Muçi'nin ceza sahasına ortasında iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, defansa çarpan top ağlarla buluştu: 0-1
41. dakikada Muçi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın plasesinde kaleye yönelen meşin yuvarlağı, kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada Oulai'nin ceza sahasına ortasında iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top ağlara gitti. VAR uyarısının ardından gol öncesinde faul olduğu gerekçesiyle hakem Alper Akarsu golü iptal etti.
81. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Umut Nayir'in pasında penaltı noktası üzerinde Onuachu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2
90+1. dakikada misafir takımın atağında Soner Gönül'ün ceza sahası içinde topun eline değmesi nedeniyle hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muçi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Alper Akarsu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson (Dk. 61 Soner Gönül), Celil Yüksel (Dk. 46 Elayis Tavsan), Makoumbou, Ntcham (Dk. 73 Mouandilmadji), Holse, Assoumou (Dk. 61 Mendes), Ndiaye
Trabzonspor: Onana, Lovik, Batagov, Nwaiwu, Pina (Dk. 88 Ozan Tufan), Folcarelli, Oulai, Augusto (Dk. 72 Umut Nayir), Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+4 Nwakaeme), Muçi, Onuachu (Dk. 88 Okay Yokuşlu)
Goller: Dk. 23 ve 81 Onuachu, Dk. 90+1 Muçi (Penaltıdan) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Folcarelli (Trabzonspor), Dk. 44 Ntcham, Dk. 90+5 Makoumbou (Samsunspor)