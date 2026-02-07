Dayot Upamecano, Bayern Münih'te kalıyor

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dayot Upamecano ile ilgili konuştu.



Eberl, Fransız savunma oyuncusu ile yeni sözleşme imzalamaya yakın olduklarını söyledi.



Max Eberl, "Yaklaştık. Çok iyi bir yoldayız ve yeni sözleşmeyi duyurduğumuzda çok mutlu olacağız." dedi.



2021 yılından bu yana Bayern Münih forması giyen 27 yaşındaki Upamecano, Alman devinde 178 maça çıktı. Upamecano, bu maçlarda savunma performansının yanı sıra 6 gol ve 11 asist ile skora katkı sağladı.



