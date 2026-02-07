Okan Buruk: 'Hemen gelsin'

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde ortak görüş sakatlar ve cezalar olduğunda yedek kulübesinin zayıf kalması, orta sahaya ve kanatlara takviye yapılmasıydı.
Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın kalburüstü orta sahalarının tamamına teklif götürdüler. Kimi gelmek istemedi, kimi için yüksek fiyat çekilince Galatasaray geri adım attı.
SACHA BOEY ÖNERİSİ
Son 2 güne girerken yöneticiler, teknik direktör Okan Buruk ile yaptıkları görüşmede Sacha Boey'u getirebileceklerini söyledi.
"HEMEN GELSİN"
Okan Buruk bu teklifi hemen kabul etti. Başarılı çalıştırıcı, kanattan devşirdiği, enerji yüklü Roland Sallai'yi 8 numaraya kaydırabileceğini iletti. Aynı zamanda Sacha Boey'un dönüşüyle sağ bekte değil, stoperde oynamak isteyen Wilfried Singo da bu bölgenin rotasyonuna eklendi.
Sarı-kırmızılı camia ara transfer döneminde Lang, Asprilla transferleriyle hücum bölgesinin takviye edilmesini olumlu karşıladı. Renato Nhaga ile de ön libero yedeklendi.
GALATASARAY'DA BULUŞTULAR
Sarı-kırmızılılar sezon başında ilk transferi Leroy Sane'yi alarak yapmıştı. Bayern Münih ile kontratı tamamlanınca serbest statüdeki oyuncuyu renklerine bağlamıştı. Okan Buruk onu ilk devrede sağ kanatta kullandı. Alman ekibinden devre arasında da sağ bek Sacha Boey kiralandı. Aslan böylece geçen sezon Bayern'in sağ kanadında önlü-arkalı oynayan iki oyuncuyu kadrosuna kattı.
