Galatasaray'da yeniden Sacha Boey dönemi!

Galatasaray, Bayern Münih'ten Sacha Boey'i zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ile birlikte kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesabından açıklamıştı. Sarı-kırmızılılar, Boey'nin transferi için videolu bir paylaşım yaptı.
Cimbom'un paylaşımında, "Sacha Boey yeniden Türkiye'nin en büyüğünde!" İfadeleri yer aldı.
"ÇOK GURURLUYUM!"
İmza sonrası açıklamalarda bulunan Sacha Boey, "Çok gururluyum ve önümüze çıkacak bütün zorlukları da geçmek için sabırsızlanıyorum. Floya başlangıç yerimdi ve orası kalbime dokunan bir yerdi. Kemerburgaz ise her şeyimizin olduğu mükemmel bir yer. " dedi.
"TARAFTARIN ATEŞİNİ YAKMAK İSTİYORUM"
Taraftarlar hakkında da konuşan Boey, "Taraftarlarımızı tekrardan göreceğim için çok gururluyum ve çok heyecanlıyım. Onların tekrardan ateşini yakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
"LEROY SANE İLE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"
Bayern Münih'te beraber oynadığı Leroy Sane ilgili de açıklama yapan Fransız futbolcu, "Leroy Sane çok iyi bir oyuncu ve onunla kanatta oynayacağım için çok sabırsızlanıyorum" sözlerini sarf etti.
30 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ
Sacha Boey, 2021-2024 yılları arasında Galatasaray forması giymiş ve 2023-24 sezonunun ara transfer döneminde 30 milyon euro bonservis ücretiyle Bayern Münih'e transfer olmuştu.
Bayern Münih'te istediği kadar süre alamayan ve kiralanması gündeme gelen Boey'e G.Saray'ın yanı sıra Marsilya da talip olurken 25 yaşındaki futbolcu hem Şampiyonlar Ligi faktörü hem de bildiği bir takım olması nedeniyle sarı kırmızılıları tercih etti.
Sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan Sacha Boey için Bayern'e 500 bin Euro kiralama bedeli verilecek. Sarı kırmızılılar isterse sezon sonu 15 milyon Euro'ya bonservisini alabilecek. Oyuncu da yarım sezon için Galatasaray'dan 1 milyon 750 bin Euro maaş alacak.
Cimbom'un paylaşımında, "Sacha Boey yeniden Türkiye'nin en büyüğünde!" İfadeleri yer aldı.
"ÇOK GURURLUYUM!"
İmza sonrası açıklamalarda bulunan Sacha Boey, "Çok gururluyum ve önümüze çıkacak bütün zorlukları da geçmek için sabırsızlanıyorum. Floya başlangıç yerimdi ve orası kalbime dokunan bir yerdi. Kemerburgaz ise her şeyimizin olduğu mükemmel bir yer. " dedi.
"TARAFTARIN ATEŞİNİ YAKMAK İSTİYORUM"
Taraftarlar hakkında da konuşan Boey, "Taraftarlarımızı tekrardan göreceğim için çok gururluyum ve çok heyecanlıyım. Onların tekrardan ateşini yakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
"LEROY SANE İLE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"
Bayern Münih'te beraber oynadığı Leroy Sane ilgili de açıklama yapan Fransız futbolcu, "Leroy Sane çok iyi bir oyuncu ve onunla kanatta oynayacağım için çok sabırsızlanıyorum" sözlerini sarf etti.
30 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ
Sacha Boey, 2021-2024 yılları arasında Galatasaray forması giymiş ve 2023-24 sezonunun ara transfer döneminde 30 milyon euro bonservis ücretiyle Bayern Münih'e transfer olmuştu.
1 MİLYON 750 BİN EURO MAAŞ ALACAK
🎥 Galatasaray'dan Sacha Boey paylaşımı👇 pic.twitter.com/SR0HeJfoF9
— Sporx (@sporx) February 6, 2026
Bayern Münih'te istediği kadar süre alamayan ve kiralanması gündeme gelen Boey'e G.Saray'ın yanı sıra Marsilya da talip olurken 25 yaşındaki futbolcu hem Şampiyonlar Ligi faktörü hem de bildiği bir takım olması nedeniyle sarı kırmızılıları tercih etti.
Sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan Sacha Boey için Bayern'e 500 bin Euro kiralama bedeli verilecek. Sarı kırmızılılar isterse sezon sonu 15 milyon Euro'ya bonservisini alabilecek. Oyuncu da yarım sezon için Galatasaray'dan 1 milyon 750 bin Euro maaş alacak.