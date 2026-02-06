Galatasaray'da yeniden Sacha Boey dönemi!

Taraftarlar hakkında da konuşan Boey, "Taraftarlarımızı tekrardan göreceğim için çok gururluyum ve çok heyecanlıyım. Onların tekrardan ateşini yakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



"LEROY SANE İLE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"





"Leroy Sane çok iyi bir oyuncu ve onunla kanatta oynayacağım için çok sabırsızlanıyorum" sözlerini sarf etti.



30 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ