G.Saray, ayrılığı TFF'ye bildirdi: Kazımcan Karataş

Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı
Devre arasında 5 transfer yapan Sarı-Kırmızılılar'da Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'in ardından sürpriz bir ayrılık daha yaşandı.
Sarı-Kırmızılılar, genç futbolcusu Kazımcan Karataş'ı, sezon sonuna kadar Başakşehir'e kiraladığı TFF'ye bildirdi.
Bu sezon Galatasaray'da 13 maça çıkan Kazımcan Karataş 2 asist yaptı.
