06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı

Beşiktaş, Amir Murillo ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

calendar 06 Şubat 2026 21:35 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 21:45
Beşiktaş, Marsilya'dan kadrosuna kattığı Panamalı futbolcu Amir Murillo'yla 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun transferi konusunda hem kendisiyle hem de kulübü Marsilya'yla nihai anlaşmaya varıldığı belirtildi.

30 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirilen açıklamada "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Amir Murillo'ya şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

"BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Panamalı savunma oyuncusu Amir Murillo, gündüz saatlerinde İstanbul'a gelmişti.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Murillo'yu kulüp yetkilileri karşılamıştı.

Beşiktaş'ta olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, "Transferimde emeği geçen herkese, özellikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum sürenin keyfini çıkarıp güzel maçlar oynamaya çalışacağım." demişti.

Fransa ekibi Marsilya forması giyen Amir Murillo, bu sezon 25 maçta 2 gol kaydetti.



Bu sezon 25 maçta 2 gol, 4 asistlik katkıyla savunma dışında takımına hücumda da katkısı olan Murillo, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.

Tecrübeli isim, sağ bekin yanı sıra kariyerinde 40 kez stoper olarak da görev yaptı. Ayrıca 27 kez sağ kanat, 9 defa da sol bekte ter döktü.



KİMDİR?

11 Şubat, 1996'da Panama City'de doğan Amir Murillo, San Francisco'nun altyapısında yetişti. 18 yaşında A takımla ilk maçına çıktı.

New York Red Bulls ve Anderlecht formaları giyen Panamalı sağ bek, 2023'te Marsilya'ya katıldı. Panama Milli Takımı ile 90 maça çıkarken 9 kez ağları sarstı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
