Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı

Beşiktaş, Marsilya'dan kadrosuna kattığı Panamalı futbolcu Amir Murillo'yla 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun transferi konusunda hem kendisiyle hem de kulübü Marsilya'yla nihai anlaşmaya varıldığı belirtildi.
30 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirilen açıklamada "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Amir Murillo'ya şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
"BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Panamalı savunma oyuncusu Amir Murillo, gündüz saatlerinde İstanbul'a gelmişti.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Murillo'yu kulüp yetkilileri karşılamıştı.
Beşiktaş'ta olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, "Transferimde emeği geçen herkese, özellikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum sürenin keyfini çıkarıp güzel maçlar oynamaya çalışacağım." demişti.
Fransa ekibi Marsilya forması giyen Amir Murillo, bu sezon 25 maçta 2 gol kaydetti.
Bu sezon 25 maçta 2 gol, 4 asistlik katkıyla savunma dışında takımına hücumda da katkısı olan Murillo, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.
Tecrübeli isim, sağ bekin yanı sıra kariyerinde 40 kez stoper olarak da görev yaptı. Ayrıca 27 kez sağ kanat, 9 defa da sol bekte ter döktü.
KİMDİR?
11 Şubat, 1996'da Panama City'de doğan Amir Murillo, San Francisco'nun altyapısında yetişti. 18 yaşında A takımla ilk maçına çıktı.
New York Red Bulls ve Anderlecht formaları giyen Panamalı sağ bek, 2023'te Marsilya'ya katıldı. Panama Milli Takımı ile 90 maça çıkarken 9 kez ağları sarstı.
