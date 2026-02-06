06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
0-0DA
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
1-028'
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
0-027'
06 Şubat
Verona-Pisa
0-043'
06 Şubat
Metz-Lille
0-043'
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
0-265'

Vincenzo Montella, Semih Kılıçsoy'un oynadığı Cagliari'yi ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yardımcısı Daniele Russo ile birlikte Cagliari'yi ziyaret ederek antrenmanı izledi ve Semih Kılıçsoy ile teknik direktör Fabio Pisacane'den isminin yazılı olduğu forma hediye aldı.

calendar 06 Şubat 2026 22:05
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın Cagliari Kulübü'nü ziyaret etti.
 
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sitesinde yer alan açıklamaya göre yardımcısı Daniele Russo ile birlikte Cagliari'nin antrenmanlarını yaptığı CRAI Spor Merkezi'ne giden Montella, burada sportif direktör Guido Angelozzi ve sportif genel sekreter Matteo Stagno tarafından karşılandı.
 
Montella, kısa tesis turunun ardından takım antrenmanını takip etti. Antrenman sonunda teknik direktör Fabio Pisacane ve milli futbolcu Semih Kılıçsoy'la bir araya gelen Montella, bir müddet iki isimle görüştü.
 
Görüşmenin ardından Semih Kılıçsoy ve teknik direktör Pisacane, Vincenzo Montella'ya isminin yazılı olduğu Cagliari forması hediye etti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
