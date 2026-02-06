06 Şubat
Grizzlies, Ja Morant için "ciddi bir teklif almadı"

Yıldız oyuncu Ja Morant, sezonun geri kalan bölümünü Memphis Grizzlies formasıyla tamamlayacak.

calendar 06 Şubat 2026 12:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Grizzlies, Ja Morant için 'ciddi bir teklif almadı'
Yıldız oyuncu Ja Morant, sezonun geri kalan bölümünü Memphis Grizzlies formasıyla tamamlayacak.

ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, perşembe günü TSİ 23.00'te sona eren takas dönemine kadar Morant için bazı temaslar olsa da, hiçbir takım iki kez All-Star seçilen yıldız guard için ciddi bir teklif sunmadı.

Ocak ayında Miami Heat ve Sacramento Kings'in Morant'e ilgi gösteren takımlar arasında yer aldığı belirtilmişti. Memphis'in, karşılığında genç oyuncular ve draft haklarından oluşan bir paket istediği ifade ediliyordu. Ancak Miami Heat'in, Miami Herald yazarı Barry Jackson'a konuşan bir kaynağa göre çeşitli nedenlerle Morant takibinden vazgeçtiği öğrenildi. Sacramento Kings ise geçtiğimiz hafta De'Andre Hunter'ı kadrosuna kattığı üç takımlı takas dışında herhangi bir hamle yapmadı.

Grizzlies, Kasım ayında Morant'i, "takıma zarar verici davranış" gerekçesiyle bir maçlığına kadro dışı bırakmıştı. Yıldız oyuncunun, 31 Ekim'de Los Angeles Lakers'a karşı alınan 117-112'lik mağlubiyet sonrası başantrenör Tuomas Iisalo ile sorun yaşadığı bildirildi. Iisalo'nun Morant'in liderliğini ve sahadaki eforunu sorgulamasının ardından ikili arasında gerilim yaşandığı öne sürüldü.

Lakers maçında 14 şutta sadece 3 isabetle sekiz sayı üreten Morant, maç sonrası performansı sorulduğunda basın mensuplarına "Bunu koç ekibine sorun" yanıtını vermişti.

2019 NBA Draftı'nda ikinci sıradan seçilen Morant, bu sezon 20 maça ilk beşte başlayarak 19.5 sayı ortalaması tutturdu. Bu rakam, 2020-21 sezonundan bu yana kariyerinin en düşük ortalaması olurken, yüzde 41 saha içi ve yüzde 23.5 üç sayı isabet oranları da kariyerinin en kötü yüzdeleri olarak dikkat çekiyor.

