Çaykur Rizespor'dan golcü hamlesi: Frantzdy Pierrot

Çaykur Rizespor, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden AEK Atina'da forma giyen Haitili golcü Frantzdy Pierrot'u transfer etmek üzere harekete geçti.



1,94 m. boyundaki 30 yaşındaki santrafor, 3 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Türkiye'ye getiriliyor.



Frantzdy Pierrot'un bugün İstanbul'a gelmesi beklenirken, oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra herhangi bir sorun çıkmaması durumunda Çaykur Rizespor ile resmi sözleşmeye imza atacak.



Transferin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşeceği ifade ediliyor. (Olay 53)



