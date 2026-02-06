06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Çaykur Rizespor'dan golcü hamlesi: Frantzdy Pierrot

Çaykur Rizespor, AEK Atina forması giyen Frantzdy Pierrot'u 3 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralıyor. Haitili golcünün bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

calendar 06 Şubat 2026 12:29
Fotoğraf: Imago
Çaykur Rizespor'dan golcü hamlesi: Frantzdy Pierrot
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Çaykur Rizespor, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden AEK Atina'da forma giyen Haitili golcü Frantzdy Pierrot'u transfer etmek üzere harekete geçti.

1,94 m. boyundaki 30 yaşındaki santrafor, 3 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Türkiye'ye getiriliyor. 

Frantzdy Pierrot'un bugün İstanbul'a gelmesi beklenirken, oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra herhangi bir sorun çıkmaması durumunda Çaykur Rizespor ile resmi sözleşmeye imza atacak.

Transferin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşeceği ifade ediliyor. (Olay 53)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
