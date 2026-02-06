06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Menemen FK, Arda Çolak kiraladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen FK, genç golcü Arda Çolak'ı kiraladığını açıkladı

calendar 06 Şubat 2026 12:13
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK, Arda Çolak kiraladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off kalma mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü ara transfer döneminin son gününde 21 yaşındaki golcü Arda Çolak'ı kadrosuna dahil etti. Bonservisi 1'inci Lig ekibi Iğdır FK'da olan, son olarak da 2'nci Lig temsilcisi Kahramanmaraş İstiklalspor'da forma giyen oyuncu kiralandı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz Iğdır FK'dan 21 yaşındaki santrafor Arda Çolak'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerimize bağlamıştır. Son olarak Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Arda Çolak'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi. Arda Çolak, bu sezon Kahramanmaraş İstiklalspor'da 18 resmi maça çıkıp 1 kez gol sevinci yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.