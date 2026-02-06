06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Muğlaspor'da cezalı dört oyuncu döndü

Muğlaspor'da bahis soruşturması sebebiyle ceza alan 4 futbolcusunun cezaları bitti.

calendar 06 Şubat 2026 12:50
Haber: DHA
Muğlaspor'da cezalı dört oyuncu döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 13 maçtır bileği bükülmeyip şampiyonluk yarışında 1 maç eksiğiyle ikinci sırada bulunan Muğlaspor'da bahis soruşturması sebebiyle 3'er ay hak mahrumiyeti cezası alan 4 futbolcunun cezaları sona erdi.

Yeşil-beyazlılarda takımın önemli isimlerinden Serhat Enes Çalışkan, Berat Çelebi, Yalçın Eycan Kaya ve Muhammet Enes Gök bu hafta iç sahadaki İnegölspor maçında sahalara dönebilecek.

Toplam 11 futbolcusu bahisten ceza alan Muğlaspor'da daha önce 45'er gün ceza alan Fatih, Batuhan ve Yiğit Siraç'ın cezaları bitmişti. Muğla ekibi 12 ay ceza alan Cengiz Ötkün'le ise yollarını ayırmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.