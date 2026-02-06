Nigel Hayes-Davis serbest kaldı; rotası Avrupa

Nigel Hayes-Davis, Phoenix Suns'tan Milwaukee Bucks'a takaslandı ve ardından serbest bırakıldı.



Bu gelişmenin ardından tecrübeli basketbolcunun yeni adresi merak konusu olurken, Avrupa'dan önemli kulüplerin devreye girdiği öğrenildi. Hayes-Davis ile Hapoel Tel Aviv ve Panathinaikos'un yakından ilgilendiği belirtildi.



Fenerbahçe Beko'nun da gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.



Nigel Hayes-Davis'in kariyerine NBA dışında devam etme ihtimalinin kuvvetli olduğu öğrenildi.



FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI



31 yaşındaki Hayes-Davis, 2022'den 2025'e kadar Fenerbahçe Beko forması giymiş ve kariyerini ayağa kaldırmıştı. Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'nun şampiyon olduğu 2025 sezonunda EuroLeague Final Four MVP'si de seçilmişti.



Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma teklifine karşılık kariyerini NBA'de sürdürme kararı alan Hayes-Davis, bu sezon oynadığı 27 maçta 1.3 sayı, 1.2 ribaund ve 0.3 asist ortalamaları yakaladı.



