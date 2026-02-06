06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Nigel Hayes-Davis serbest kaldı; rotası Avrupa

Milwaukee Bucks, gece yarısı Phoenix Suns'tan takasla aldığı Nigel Hayes-Davis'i serbest bıraktı.

Nigel Hayes-Davis, Phoenix Suns'tan Milwaukee Bucks'a takaslandı ve ardından serbest bırakıldı.

Bu gelişmenin ardından tecrübeli basketbolcunun yeni adresi merak konusu olurken, Avrupa'dan önemli kulüplerin devreye girdiği öğrenildi. Hayes-Davis ile Hapoel Tel Aviv ve Panathinaikos'un yakından ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe Beko'nun da gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.

Nigel Hayes-Davis'in kariyerine NBA dışında devam etme ihtimalinin kuvvetli olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

31 yaşındaki Hayes-Davis, 2022'den 2025'e kadar Fenerbahçe Beko forması giymiş ve kariyerini ayağa kaldırmıştı. Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'nun şampiyon olduğu 2025 sezonunda EuroLeague Final Four MVP'si de seçilmişti.

Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma teklifine karşılık kariyerini NBA'de sürdürme kararı alan Hayes-Davis, bu sezon oynadığı 27 maçta 1.3 sayı, 1.2 ribaund ve 0.3 asist ortalamaları yakaladı.

  • KL
