06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Fenerbahçe'nin Kante transferi limitleri aşmadı!

Son olarak N'Golo Kante'yi transfer eden Fenerbahçe, sermaye artırımı sonrası Bankalar Birliği'nden çıktığı için TFF'nin belirlediği harcama limiti ile ilgili sorun yaşamadı.

calendar 06 Şubat 2026 11:16
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Kante transferi limitleri aşmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 6,2 milyar TL harcama limitine rağmen Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Musaba, Guendouzi, Mert, Cherif ve son olarak N'Golo Kante transferlerini nasıl gerçekleştirdiği kamuoyunda merak konusu oldu. 

Hatta Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, harcama limiti aşımı nedeniyle ceza alan kulüpler bulunduğunu hatırlatmıştı.

GELİRLER DENGEYİ SAĞLADI

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde önemli bir gelir kalemi oluşturdu. Fenerbahçe;

- Youssef En-Nesyri'nin satışından 15 milyon Euro,

- Sebastian Szymanski'den 10 milyon Euro bonservis geliri elde etti.

Bunun yanı sıra; 

- Dominik Livakovic'ten 400 bin Euro,

- İrfan Can Kahveci'den 300 bin Euro,

- Rodrigo Becao'dan ise 400 bin Euro kiralama bedeli kazanıldı.

- Ayrıca Jhon Duran'ın Zenit'e gitmesiyle birlikte oyuncunun maaş yükünden de kurtulundu.

HARCAMA LİMİTİ YÜKSELDİ

Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği sermaye artırımı sonrası Bankalar Birliği anlaşmasından çıkması, kulübün borç yükünü önemli ölçüde azalttı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertlilerin harcama limiti de yukarı çekildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.