Fenerbahçe'nin Kante transferi limitleri aşmadı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 6,2 milyar TL harcama limitine rağmen Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Musaba, Guendouzi, Mert, Cherif ve son olarak N'Golo Kante transferlerini nasıl gerçekleştirdiği kamuoyunda merak konusu oldu.



Hatta Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, harcama limiti aşımı nedeniyle ceza alan kulüpler bulunduğunu hatırlatmıştı.



GELİRLER DENGEYİ SAĞLADI



Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde önemli bir gelir kalemi oluşturdu. Fenerbahçe;



- Youssef En-Nesyri'nin satışından 15 milyon Euro,



- Sebastian Szymanski'den 10 milyon Euro bonservis geliri elde etti.



Bunun yanı sıra;



- Dominik Livakovic'ten 400 bin Euro,



- İrfan Can Kahveci'den 300 bin Euro,



- Rodrigo Becao'dan ise 400 bin Euro kiralama bedeli kazanıldı.



- Ayrıca Jhon Duran'ın Zenit'e gitmesiyle birlikte oyuncunun maaş yükünden de kurtulundu.



HARCAMA LİMİTİ YÜKSELDİ



Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği sermaye artırımı sonrası Bankalar Birliği anlaşmasından çıkması, kulübün borç yükünü önemli ölçüde azalttı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertlilerin harcama limiti de yukarı çekildi.







