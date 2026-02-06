05 Şubat
G.Saray'da 1.2 milyon, Rapid Wien'de 250 bin

Galatasaray'dan ayrılan Yusuf Demir'in yeni kulübü Rapid Wien'den 250 bin Euro maaş alacağı ortaya çıktı.

calendar 06 Şubat 2026 09:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
G.Saray'da 1.2 milyon, Rapid Wien'de 250 bin
Galatasaray'dan ayrılan Yusuf Demir, altyapısından yetiştiği kulüp Rapid Wien'e geri döndü.

Yeşil-beyazlılar, oyuncuyla 2027 yazına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Yusuf Demir, dönüşüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ben her zaman Rapidliyim. Yeniden forma giyecek olmaktan mutluyum. Yeni teknik ekip, takım arkadaşlarım, taraftarlar ve özellikle kardeşim Furkan'la yeniden aynı kulüpte olmak benim için çok özel" dedi.

Galatasaray'da senelik 1.2 milyon Euro alan futbolcu, Wien'de sezon sonuna kadar 250 bin Euro kazanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
