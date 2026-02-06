G.Saray'da 1.2 milyon, Rapid Wien'de 250 bin

Galatasaray'dan ayrılan Yusuf Demir, altyapısından yetiştiği kulüp Rapid Wien'e geri döndü.
Yeşil-beyazlılar, oyuncuyla 2027 yazına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Yusuf Demir, dönüşüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ben her zaman Rapidliyim. Yeniden forma giyecek olmaktan mutluyum. Yeni teknik ekip, takım arkadaşlarım, taraftarlar ve özellikle kardeşim Furkan'la yeniden aynı kulüpte olmak benim için çok özel" dedi.
Galatasaray'da senelik 1.2 milyon Euro alan futbolcu, Wien'de sezon sonuna kadar 250 bin Euro kazanacak.
