Konyaspor'da 2. İlhan Palut dönemi!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Çağdaş Atan ile yollarının ayrılması üzerinde göreve eski teknik patronu İlhan Palut'u getirdiğini açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımında basın sözcüsü Cnegiz Yönet, "Kulüp başkanımız Sayın Ömer Atiker ve ilgili kurulumuz, Sayın İlhan Palut ile gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde kendisinin TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesi konusunda prensipte anlaşmışlardır. Resmi sözleşme bugün imzalanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.
KONYASPOR KARNESİ
Tecrübeli çalıştırıcı ilk dönemine göreve 10 Şubat 2021'de başlayıp, 17 Ocak 2023'de ayrılmak zorunda kaldı.
Bu dönemde Konyaspor'un başında 81 mücadeleye çıkan Palut, bu mücadelelerde 1.64 puan ortalaması yakalamıştı.
