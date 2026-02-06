Trabzonspor'un bir süredir gündeminde yer alan Norveçli forvet Daniel Karlsbakk için yürütülen transfer görüsmeleri önemli bir asamaya kadar gelse de süreç tamamlanamadı.
Bordo-Mavililer'in Sarpsborg ile yaptıgı temaslarda prensip anlasmasına varıldıgı, ancak son detaylarda yasanan pürüzler nedeniyle transferin sonuçlanmadıgı ögrenildi.
ANLAŞMA OLMADI
Norveç Ligi'nde geçtigimiz sezon gol krallıgı yasayan genç golcü için Trabzonspor'un ciddi bir teklif sundugu ve toplam maliyetin 8.5 milyon euro seviyesine ulastıgı ifade edilmisti. Tarafların anlasmaya yakın oldugu süreçte, transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyordu. Ancak görüsmelerin uzaması ve Trabzonspor'un kadro planlamasında yasanan sıkıntılar sürecin rafa kalkmasına yol açtı.
Trabzonspor, Karlsbakk dosyası sürerken forvet hattına Umut Nayır takviyesini yaptı. Öte yandan Felipe Augusto için planlanan ayrılık gerçeklesmeyince hücum hattındaki tablo degisti. Bu gelismeler de transfer sürecinin uzamasında etkili oldu.
Taraflar da sürecin daha fazla belirsizlik yaratmaması adına karsılıklı olarak görüsmeleri sonlandırma kararı aldı.
Trabzonspor, Karlsbakk dosyasını kapadı!
Trabzonspor'un Daniel Karlsbakk transferi, son detaylarda yaşanan pürüzler nedeniyle tamamlanamadı. Bordo-mavililer ile Sarpsborg arasındaki görüşmeler karşılıklı olarak sona erdi.
Trabzonspor'un bir süredir gündeminde yer alan Norveçli forvet Daniel Karlsbakk için yürütülen transfer görüsmeleri önemli bir asamaya kadar gelse de süreç tamamlanamadı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray, Can Armando Güner'i açıkladı
-
9
Benzema, Ronaldo'ya gözdağı verdi!
-
8
Trabzonspor 2 oyuncusunu 4 milyon Euro'ya sattı
-
7
Fenerbahçe'de Milan Skriniar'a iki maç ceza!
-
6
Manchester United'dan Beşiktaş'a jet Altay Bayındır yanıtı!
-
5
Galatasaray'a Deniz Gül cevabı
-
4
Beşiktaş için İstanbul'da: Emmanuel Agbadou
-
3
Beşiktaş, Amir Murillo için anlaşma sağladı!
-
2
Tedesco: "Musaba ve Mert Günok, UEFA kadrosunda yok"
-
1
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik
- 11:31 Koreli taraftarlardan Beşiktaş'ın paylaşımına yoğun ilgi!
- 11:26 Beşiktaş'ta kaleye son aday Illan Meslier!
- 11:17 Göztepe'de ilk Bulgar: Filip Krastev
- 11:16 Fenerbahçe'nin Kante transferi limitleri aşmadı!
- 11:10 Trabzonspor'a Ukraynalı 10 numara! Arda Turan'ın prensi
- 11:06 Trabzonspor, Karlsbakk dosyasını kapadı!
- 11:04 TFF ve kulüplerden anma mesajı!
- 11:02 Fenerbahçe'ye Anderson Talisca müjdesi!
- 10:57 Trabzonspor'un Aral Şimşir için yaptığı teklife ret!
- 10:54 Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u konuk ediyor
- 10:48 Konyaspor'da 2. İlhan Palut dönemi!
- 10:41 Trabzonspor'da Samsunspor öncesi üç eksik
- 10:33 Samsunspor'da Trabzonspor öncesi dört eksik!
- 10:18 NBA'de Rockets'ı yenen Hornets, galibiyet serisini 8 maça çıkardı
- 10:18 Voleybolda haftanın programı belli oldu
- 10:12 Galatasaray'ın kanatları kuvvetlendi
- 10:07 Türk futbolunda haftanın programı
- 10:06 Okan Buruk'un kararı: Sallai her yerde!
- 10:00 Diego Simeone'den Ademola Lookman açıklaması!
- 09:48 Nigel Hayes-Davis serbest kaldı; rotası Avrupa
- 09:45 N'Golo Kante transferinde "yüzde 1" detayı: 14 milyon TL'lik "Geleceğe Umut"
- 09:37 Basketbol'da haftanın programı açıklandı!
- 09:34 Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı ağırlıyor
- 09:20 Okan Buruk'tan Singo kararı!
- 09:09 G.Saray'da 1.2 milyon, Rapid Wien'de 250 bin
- 09:06 Yazarlardan Beşiktaş değerlendirmesi
- 09:04 Yazarlardan Fenerbahçe değerlendirmesi!
- 08:59 Galatasaray'dan 3 kupa için çifte kadro
- 08:46 Galatasaray'a Deniz Gül cevabı
- 07:59 Beşiktaş için İstanbul'da: Emmanuel Agbadou
- 01:45 Beşiktaş, Amir Murillo için anlaşma sağladı!
- 01:23 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik
- 01:10 Milano'da Olimpiyat meşalesi geçişinde İsrail protestosu
- 01:08 TFF ve Süper Lig kulüpleri, Harda Kaçmaz için başsağlığı mesajı yayımladı
- 01:06 Fenerbahçe Beko başka seviyede! Müthiş geri dönüş
- 01:01 Atalanta, çeyrek finalde Juventus'u sahadan sildi!
- 00:52 Petkimspor, Zaragoza deplasmanında ilk yenilgisini aldı
- 00:50 Ademola Lookman çok hızlı başladı
- 00:46 ÇBK Mersin'den Atina'da kritik galibiyet
- 00:24 Konyaspor'da İlhan Palut dönemi yeniden başlıyor
- 00:20 Sumudica isyan etti: Al Hilal'in yeri burası değil!
- 00:12 Inzaghi'den Nunez ve Marco Leonardo açıklaması
- 00:06 Matteo Guendouzi: "Kante ile birlikte daha iyi olacağız"
- 23:28 Tedesco: "Musaba ve Mert Günok, UEFA kadrosunda yok"
- 23:22 Youssef En-Nesyri: "Al-Ittihad'ın hayalini kuruyordum"
- 23:12 Mert Günok: "İnşallah bu sene mutlu sona ulaşacağız"
- 23:06 Kamil Efe Üregen: "İlk yarı talihsizlik oldu!"
- 23:05 Çağlar Söyüncü: "Önemli olan finali iyi yapmaktı"
- 22:36 Benzema, Ronaldo'ya gözdağı verdi!
- 22:21 Fenerbahçe, ikinci yarıda geri döndü
- 22:11 Beşiktaş'tan açıklama: "Taraftarlar serbest kalacak"
- 22:03 Galatasaray, Can Armando Güner'i açıkladı
- 21:51 Fenerbahçe'de sıcak saatler; forvet!
- 21:39 Recep Uçar'dan Galatasaray ve transfer açıklaması
- 21:33 Amedspor'dan orta saha transferi: Cem Üstündağ
- 21:30 Mustafa Gürsel'den Bandırmaspor taraftarına mesaj
- 21:24 Kış transfer döneminde 2 milyar Dolarlık harcama
- 21:18 Bilal Erdoğan: "Cumhurbaşkanımız hep destek oldu"
- 20:50 Sergen Yalçın'dan Agbadou sözleri
- 20:31 Junior Olaitan: "Lig maçında daha iyi olacağız"
Diego Simeone'den Ademola Lookman açıklaması!
Atalanta, çeyrek finalde Juventus'u sahadan sildi!
Ademola Lookman çok hızlı başladı
Real Madrid'de en iyi test sonucu Arda Güler'den!
Barcelona'nın yorgunluğa karşı yeni formulü; uyku uzmanı
Endrick: "Benzema benim çok önümde!"
Vinicius Junior'a ırkçı hareketin cezası belli oldu!
Arne Slot'tan Van Dijk'in geleceği için açıklama!
Hazard: "Kenan tam bir Real Madrid oyuncusu!"
Del Piero'dan Kenan Yıldız yorumu
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|20
|15
|4
|1
|47
|14
|49
|2
|Fenerbahçe
|20
|13
|7
|0
|45
|17
|46
|3
|Trabzonspor
|20
|12
|6
|2
|38
|23
|42
|4
|Göztepe
|20
|11
|6
|3
|27
|12
|39
|5
|Beşiktaş
|20
|10
|6
|4
|35
|25
|36
|6
|Başakşehir
|20
|8
|6
|6
|34
|21
|30
|7
|Samsunspor
|20
|7
|9
|4
|24
|21
|30
|8
|Gaziantep FK
|20
|6
|7
|7
|27
|34
|25
|9
|Kocaelispor
|20
|6
|6
|8
|16
|21
|24
|10
|Alanyaspor
|20
|4
|10
|6
|20
|22
|22
|11
|Gençlerbirliği
|20
|6
|4
|10
|25
|28
|22
|12
|Rizespor
|20
|4
|8
|8
|24
|30
|20
|13
|Antalyaspor
|20
|5
|5
|10
|19
|33
|20
|14
|Konyaspor
|20
|4
|7
|9
|24
|33
|19
|15
|Eyüpspor
|20
|4
|6
|10
|16
|28
|18
|16
|Kasımpaşa
|20
|3
|7
|10
|15
|27
|16
|17
|Kayserispor
|20
|2
|9
|9
|16
|41
|15
|18
|Karagümrük
|20
|2
|3
|15
|17
|39
|9