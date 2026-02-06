Trabzonspor, Karlsbakk dosyasını kapadı!

Trabzonspor'un bir süredir gündeminde yer alan Norveçli forvet Daniel Karlsbakk için yürütülen transfer görüsmeleri önemli bir asamaya kadar gelse de süreç tamamlanamadı.



Bordo-Mavililer'in Sarpsborg ile yaptıgı temaslarda prensip anlasmasına varıldıgı, ancak son detaylarda yasanan pürüzler nedeniyle transferin sonuçlanmadıgı ögrenildi.



ANLAŞMA OLMADI



Norveç Ligi'nde geçtigimiz sezon gol krallıgı yasayan genç golcü için Trabzonspor'un ciddi bir teklif sundugu ve toplam maliyetin 8.5 milyon euro seviyesine ulastıgı ifade edilmisti. Tarafların anlasmaya yakın oldugu süreçte, transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyordu. Ancak görüsmelerin uzaması ve Trabzonspor'un kadro planlamasında yasanan sıkıntılar sürecin rafa kalkmasına yol açtı.



Trabzonspor, Karlsbakk dosyası sürerken forvet hattına Umut Nayır takviyesini yaptı. Öte yandan Felipe Augusto için planlanan ayrılık gerçeklesmeyince hücum hattındaki tablo degisti. Bu gelismeler de transfer sürecinin uzamasında etkili oldu.



Taraflar da sürecin daha fazla belirsizlik yaratmaması adına karsılıklı olarak görüsmeleri sonlandırma kararı aldı.







