06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Trabzonspor, Karlsbakk dosyasını kapadı!

Trabzonspor'un Daniel Karlsbakk transferi, son detaylarda yaşanan pürüzler nedeniyle tamamlanamadı. Bordo-mavililer ile Sarpsborg arasındaki görüşmeler karşılıklı olarak sona erdi.

calendar 06 Şubat 2026 11:06
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, Karlsbakk dosyasını kapadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'un bir süredir gündeminde yer alan Norveçli forvet Daniel Karlsbakk için yürütülen transfer görüsmeleri önemli bir asamaya kadar gelse de süreç tamamlanamadı.

Bordo-Mavililer'in Sarpsborg ile yaptıgı temaslarda prensip anlasmasına varıldıgı, ancak son detaylarda yasanan pürüzler nedeniyle transferin sonuçlanmadıgı ögrenildi.

ANLAŞMA OLMADI 

Norveç Ligi'nde geçtigimiz sezon gol krallıgı yasayan genç golcü için Trabzonspor'un ciddi bir teklif sundugu ve toplam maliyetin 8.5 milyon euro seviyesine ulastıgı ifade edilmisti. Tarafların anlasmaya yakın oldugu süreçte, transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyordu. Ancak görüsmelerin uzaması ve Trabzonspor'un kadro planlamasında yasanan sıkıntılar sürecin rafa kalkmasına yol açtı.

Trabzonspor, Karlsbakk dosyası sürerken forvet hattına Umut Nayır takviyesini yaptı. Öte yandan Felipe Augusto için planlanan ayrılık gerçeklesmeyince hücum hattındaki tablo degisti. Bu gelismeler de transfer sürecinin uzamasında etkili oldu.

Taraflar da sürecin daha fazla belirsizlik yaratmaması adına karsılıklı olarak görüsmeleri sonlandırma kararı aldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.