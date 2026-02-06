06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Kidd, Anthony Davis'in Dallas'taki sürecinde nelerin ters gittiğini açıkladı

Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, Anthony Davis'in Dallas kariyerinin kısa sürmesinin ardındaki temel nedenin sakatlıklar olduğunu belirtti.

Kidd'e göre Mavericks, Davis'i tam kadroyla birlikte sahada değerlendirme fırsatı bile bulamadı.

Dallas Mavericks, takas son gününden hemen önce Anthony Davis ile yollarını ayırma kararı aldı. Ancak Jason Kidd'e göre bu kararın yetenekle bir ilgisi yoktu; asıl sorun zamanlama ve sağlık durumuydu.

Mavericks, Davis'i Washington Wizards'a gönderdiği takasla birlikte Khris Middleton, AJ Johnson, Oklahoma City Thunder ve Golden State Warriors'tan iki birinci tur draft hakkı ile üç ikinci tur draft hakkını kadrosuna kattı. Bu takas, Davis'in Mavericks formasıyla yaşadığı kısa ve hayal kırıklığı yaratan dönemin sonu oldu.

Takas sonrası konuşan Kidd, bu denemenin başarısız olmasının ana sebebinin sakatlıklar olduğunu dile getirdi. Deneyimli koça göre Dallas, ideal rotasyonunu hiçbir zaman parkede göremedi.

"Talihsizlikti, tamamen sağlıkla ilgiliydi. Hep birlikte sahada olma şansımız hiç olmadı. Sadece AD değil, Kyrie ve Cooper da dahil. Maalesef bu fırsatı yakalayamadık. Ama AD inanılmaz bir basketbolcu ve harika bir insan. Washington'da ona en iyisini diliyoruz."

Dallas yönetimi, Davis'in savunmanın lideri olmasını ve şampiyonluk seviyesindeki bir kadronun son parçası haline gelmesini umuyordu. Ancak yaşadığı sakatlıklar, yıldız uzunu uzun süre parkelerden uzak tuttu. Davis, elindeki sakatlık nedeniyle ocak ayının başından bu yana forma giyemedi.

Bu sezon 20 maçta görev alan Anthony Davis, maç başına 20.1 sayı ve 11.1 ribaunt ortalamaları yakaladı. Genel olarak bakıldığında, Luka Doncic'in Dallas'tan gönderildiği büyük takas sonrası Mavericks formasıyla toplam 29 maça çıktı.

