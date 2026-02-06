Beşiktaş'ta kaleye son aday Illan Meslier!

Ara transfer döneminin son gününe girilirken Beşiktaş'ta kaleci transferi gündemin ilk sırasına yerleşti. Mert Günok'un takımdan ayrılması ve Ersin Destanoğlu'nun inişli çıkışlı performansı sonrası siyah-beyazlı yönetim, bu bölgeye net bir takviye yapma kararı aldı.



Siyah-beyazlılar, Leeds United forması giyen 25 yaşındaki Fransız kaleci Illan Meslier'i transfer listesinin ilk sırasına koydu. Beşiktaş'ın, aynı kulüpte forma giyen Brezilyalı kaleci Lucas Perri ile de temaslarını sürdürdüğü, ancak önceliğin Meslier olduğu öğrenildi.



ANLAŞMAYI BİTİRMEK İSTİYORLAR



Transferi sonuçlandırmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Leeds United ile görüşmelerini sıklaştırdı. Siyah-beyazlıların, son 24 saatlik süreçte anlaşmaya varmayı hedeflediği ifade ediliyor.



Öte yandan Beşiktaş'ın, Santos forması giyen Gabriel Brazao için de nabız yokladığı, ancak Brezilya kulübünün yüksek bonservis talebi nedeniyle bu transferin şu aşamada zor göründüğü belirtildi.



SEZON KARNESİ



Illan Meslier, bu sezon Leeds United formasıyla henüz resmi bir maçta süre almadı.







