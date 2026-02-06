06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Beşiktaş'ta kaleye son aday Illan Meslier!

Beşiktaş, kaleci transferinde Leeds United forması giyen Illan Meslier'yi ilk hedef yaptı. Siyah-beyazlılar, transferi son 24 saatte bitirmeyi planlıyor.

calendar 06 Şubat 2026 11:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta kaleye son aday Illan Meslier!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ara transfer döneminin son gününe girilirken Beşiktaş'ta kaleci transferi gündemin ilk sırasına yerleşti. Mert Günok'un takımdan ayrılması ve Ersin Destanoğlu'nun inişli çıkışlı performansı sonrası siyah-beyazlı yönetim, bu bölgeye net bir takviye yapma kararı aldı.

Siyah-beyazlılar, Leeds United forması giyen 25 yaşındaki Fransız kaleci Illan Meslier'i transfer listesinin ilk sırasına koydu. Beşiktaş'ın, aynı kulüpte forma giyen Brezilyalı kaleci Lucas Perri ile de temaslarını sürdürdüğü, ancak önceliğin Meslier olduğu öğrenildi.

ANLAŞMAYI BİTİRMEK İSTİYORLAR

Transferi sonuçlandırmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Leeds United ile görüşmelerini sıklaştırdı. Siyah-beyazlıların, son 24 saatlik süreçte anlaşmaya varmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Öte yandan Beşiktaş'ın, Santos forması giyen Gabriel Brazao için de nabız yokladığı, ancak Brezilya kulübünün yüksek bonservis talebi nedeniyle bu transferin şu aşamada zor göründüğü belirtildi.

SEZON KARNESİ

Illan Meslier, bu sezon Leeds United formasıyla henüz resmi bir maçta süre almadı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.