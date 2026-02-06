06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Knicks, Jose Alvarado'yu Pelicans'tan kadrosuna kattı

New York Knicks, New Orleans Pelicans forması giyen Jose Alvarado'yu Dalen Terry ve iki ikinci tur draft hakkı karşılığında kadrosuna kattı.

calendar 06 Şubat 2026 12:41 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 12:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Knicks, bu takas öncesinde Dalen Terry'yi Chicago Bulls'tan Guerschon Yabusele'nin gönderildiği hamle kapsamında kadrosuna katmıştı.

Houston Rockets'ın da ilgilendiği belirtilen Alvarado'nun, 2026-27 sezonu için oyuncu opsiyonu bulunuyor.

Bu sezon 41 maçta görev alan Alvarado, 21.9 dakika ortalamayla 7.9 sayı, 2.8 ribaunt, 3.1 asist ve 0.9 top çalma istatistikleri üretti.

New York doğumlu olan Jose Alvarado, 2021-22 sezonunda draft edilmeden Pelicans kadrosuna katılmış ve kısa sürede ligin dikkat çeken başarı hikâyelerinden biri haline gelmişti.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
