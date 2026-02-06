New York Knicks, New Orleans Pelicans forması giyen Jose Alvarado'yu Dalen Terry ve iki ikinci tur draft hakkı karşılığında kadrosuna kattı.



Knicks, bu takas öncesinde Dalen Terry'yi Chicago Bulls'tan Guerschon Yabusele'nin gönderildiği hamle kapsamında kadrosuna katmıştı.



Houston Rockets'ın da ilgilendiği belirtilen Alvarado'nun, 2026-27 sezonu için oyuncu opsiyonu bulunuyor.



Bu sezon 41 maçta görev alan Alvarado, 21.9 dakika ortalamayla 7.9 sayı, 2.8 ribaunt, 3.1 asist ve 0.9 top çalma istatistikleri üretti.



New York doğumlu olan Jose Alvarado, 2021-22 sezonunda draft edilmeden Pelicans kadrosuna katılmış ve kısa sürede ligin dikkat çeken başarı hikâyelerinden biri haline gelmişti.



