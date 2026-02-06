Anthony Davis'le yolların ayrılması, Dallas Mavericks için gençleşme odaklı bir yeniden yapılanmanın başlangıcı gibi görünse de, bu hamlenin Kyrie Irving'le yolların ayrılacağı anlamına gelmediği ifade ediliyor.



Dallas Hoops Journal'dan Grant Afseth'in aktardığına göre, kulüp kaynakları Kyrie Irving ile çaylak yıldız Cooper Flagg etrafında şekillenecek bir ortaklığın "uzun vadeli potansiyele" sahip olduğuna inanıyor. Bu ikilinin, Mavericks'in gelecekteki çekirdeği olarak görüldüğü belirtiliyor.



Afseth'in yalnızca abonelere özel haberinde, lig kaynaklarının Flagg'in top yönlendirme becerilerinin ve hücumda oyunu okuma yetisinin draft öncesi beklentileri karşıladığını, hatta bazı açılardan aştığını ifade ettiği aktarıldı.



Kulüp içerisinde bazı isimlerin, Flagg'i yalnızca takımın en dinamik skorerlerinden biri olarak değil, aynı zamanda en doğal pasörü olarak gördüğü de haberde yer aldı.



Kyrie Irving, geçtiğimiz mart ayında yaşadığı ön çapraz bağ (ACL) yırtığı nedeniyle sahalardan uzak kalırken, Mavericks henüz Irving ve Flagg'i birlikte sahada görme fırsatı bulamadı.



Başantrenör Jason Kidd, son dönemde takımın ligde yaşadığı sıralama sorunlarının Irving'i bu sezon geri döndürme planlarını değiştirmeyeceğini belirtirken, yıldız oyuncunun iyileşme süreciyle ilgili kulüp içinde iyimser bir hava olduğu vurgulandı.



Kaynaklara göre Irving, yardımcı antrenör Phil Handy ile düzenli olarak bireysel çalışmalar yapıyor ve hem koç ekibi hem de oyuncu gelişim ekibiyle rekabetçi bire bir antrenmanlara katılıyor.



Afseth daha önce, Irving'in fiziksel olarak All-Star arasından sonra geri dönmeye hazır hale gelmesinin beklendiğini aktarmıştı. Son izlediği bir antrenmanın ardından ise Irving'in "keskin" göründüğünü, şutlarda rahatlıkla ayrışma yarattığını, dripling üzerinden potaya gidebildiğini ve pota altında etkili bitirişler yaptığını not etti.



