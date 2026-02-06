06 Şubat
Trabzonspor'a Ukraynalı 10 numara! Arda Turan'ın prensi

Trabzonspor, transferin son gününde Shakhtar Donetsk forması giyen Artem Bondarenko için son bir hamle yaptı. Bordo-mavililerin resmi teklif sunduğu, görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

06 Şubat 2026 11:10
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, transfer döneminin son gününde çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavililer, Shakhtar Donetsk forması giyen Artem Bondarenko için son bir girişimde bulundu.

Bir süredir Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yeniden temas kurulduğu öğrenildi. Ukrayna basınında yer alan haberlerde, bordo-mavili kulübün Bondarenko için resmi teklif yaptığı iddia edildi. Orta sahada 10 numara pozisyonunda görev alan Bondarenko'nun, her iki kanatta da forma giyebildiği belirtildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR 

Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2028 tarihine kadar devam eden ve piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Artem Bondarenko'nun, Trabzonspor'a henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği kaydedildi. Kulüpler arasındaki temasların transferin son anına kadar sürebileceği ifade edildi.

SHAKHTAR'DA KUPA DOLU YILLAR

2021 yılından bu yana Shakhtar Donetsk forması giyen Bondarenko, Ukrayna ekibiyle 3 lig şampiyonluğu ve lig kupası kazanarak dikkat çekici bir başarı grafiği yakaladı. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Shakhtar'da Arda Turan yönetiminde forma giyiyor.

UKRAYNALI OYUNCULAR AVANTAJ

Trabzonspor kadrosunda yer alan Ukraynalı futbolcular Arseniy Batagov ve Oleksandr Zubkov'un, Artem Bondarenko transferinde adaptasyon açısından önemli bir avantaj sağladığı vurgulandı. Ukrayna Milli Takımı'nda da forma giyen Bondarenko'nun, bu durumun görüşmelerde öne çıktığı belirtildi.

ARDA TURAN'LA 27 MAÇ  

Bu sezon Shakhtar Donetsk'te Arda Turan'ın yönetiminde 27 resmi maça çıkan Artem Bondarenko, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asist üretti.

SOL AYAĞIYLA FARK YARATIYOR  

Orta sahada 10 numara pozisyonunda görev yapan Bondarenko, güçlü sol ayağı, duran toplardaki etkinliği ve uzaktan şutlarıyla dikkat çekiyor. Ukraynalı yıldız, Shakhtar Donetsk kariyerinde toplam 151 maça çıkarken 32 gol ve 27 asistlik performans sergiledi.



