Beşiktaş'tan kaleci hamlesi: Devis Vasquez

Beşiktaş'ta transfer döneminin sona ermesine saatler kala kaleci transferi için flaş bir iddia ortaya atıldı.



Siyah-beyazlıların, Roma forması giyen Devis Vasquez'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak üzere olduğu belirtildi.



Marco Conterio'nun haberine göre; Beşiktaş ile Roma arasında yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmasının yakın olduğu ifade edildi.



OSCAR CORDOBA'DAN ONAYLI



Beşiktaş'ın Kolombiyalı efsane kalecisi Oscar Cordoba, geçmiş yıllarda yaptığı açıklamada Devis Vasquez'i beğendiğini ve Boca Juniors'a transfer önerisinde bulunduğunu açıklamıştı.



Oscar Cordoba o dönem yaptığı açıklamada "Devis Vasquez'i 2020 yılında Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'ye önermiştim. Çok iyi özelliklere sahip bir kaleci. Umarım fırsat bulur. Bazen yetenekli olursunuz ama önünüzde biri vardır ve kendinizi gösteremezsiniz. Bu pozisyonu bildiğim için Devis Vasquez'e güveniyorum ve onun için referans oluyorum." ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz yaz Roma'ya bonservissiz olarak gelen Kolombiyalı kaleci, şu ana kadar Roma formasıyla resmi bir maça çıkmadı.



KARİYERİ



Vasquez, İtalya'da üç sezon Milan, Empoli ve şimdi de Roma forması giydi. Toskana ekibiyle Serie A'da ilk kez forma giydi ve 2024/25 sezonunda 32 maça çıktı, altı maçta kalesini gole kapattı.







