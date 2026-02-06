06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Basketbol'da haftanın programı açıklandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 23. hafta maçlarının programı açıklandı

calendar 06 Şubat 2026 09:37
Haber: TBF, Fotoğraf: AA
Basketbol'da haftanın programı açıklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türk basketbolunda heyecan devam ediyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 23. hafta maçlarının programını açıkladı.

 Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

7 Şubat Cumartesi:

13.00 TOFAŞ-Mersinspor

15.30 Trabzonspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 

18.00 Beşiktaş GAİN-Safiport Erokspor 

20.30 Bahçeşehir Koleji-Onvo Büyükçekmece Basketbol

8 Şubat Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Karşıyaka 

15.30 Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic

18.00 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom

20.30 Glint Manisa Basket-Bursaspor Basketbol

 

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

7 Şubat Cumartesi:

15.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-OGM Ormanspor 

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut

8 Şubat Pazar:

15.00 Çimsa ÇBK Mersin-Nesibe Aydın

17.30 Beşiktaş BOA-Fenerbahçe Opet

 

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

8 Şubat Pazar:

13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-OGM Ormanspor 

14.45 Cemefe Gold Haremspor-iLab Basketbol 

16.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kipaş İstiklalspor 

18.15 Finalspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 

9 Şubat Pazartesi:

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Lassa 

18.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Gaziantep Basketbol 

19.00 Göztepe-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler 

20.00 Çayırova Belediyesi-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol 




SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.