Basketbol'da haftanın programı açıklandı!

Türk basketbolunda heyecan devam ediyor.
Türkiye Basketbol Federasyonu; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 23. hafta maçlarının programını açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şu şekilde:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
7 Şubat Cumartesi:
13.00 TOFAŞ-Mersinspor
15.30 Trabzonspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket
18.00 Beşiktaş GAİN-Safiport Erokspor
20.30 Bahçeşehir Koleji-Onvo Büyükçekmece Basketbol
8 Şubat Pazar:
13.00 Anadolu Efes-Karşıyaka
15.30 Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic
18.00 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom
20.30 Glint Manisa Basket-Bursaspor Basketbol
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
7 Şubat Cumartesi:
15.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-OGM Ormanspor
16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut
8 Şubat Pazar:
15.00 Çimsa ÇBK Mersin-Nesibe Aydın
17.30 Beşiktaş BOA-Fenerbahçe Opet
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
8 Şubat Pazar:
13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-OGM Ormanspor
14.45 Cemefe Gold Haremspor-iLab Basketbol
16.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kipaş İstiklalspor
18.15 Finalspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor
9 Şubat Pazartesi:
17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Lassa
18.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Gaziantep Basketbol
19.00 Göztepe-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler
20.00 Çayırova Belediyesi-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol
