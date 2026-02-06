05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
1-1
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
3-1
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
0-5
05 Şubat
Atalanta-Juventus
3-0
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
3-1
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
0-1

Galatasaray'dan 3 kupa için çifte kadro

Galatasaray, mayıs sonuna kadar zorluklarla dolu fikstür için oyuncu havuzunu genişletti. Sacha Boey ile Noa Lang ilk 11'e, Asprilla ve Nhaga ise kulübeye takviye oldu

calendar 06 Şubat 2026 08:59
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Noa Lang ve Asprilla'nın ardından Nhaga'yı kadrosuna katan Galatasaray'ın son gün sürprizi Sacha Boey oldu.

Takviyeleri yeterli gören teknik direktör Okan Buruk, yeni transferlerle Avrupa'da Juventus'u elemeyi ve Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak. Kadro planlamasında Sacha Boey ve Noa Lang ilk 11'de, Asprilla ve Nhaga ise yedek kulübesinde destek gücü olarak düşünülüyor.

2 buçuk ay sonra sahalara dönen Singo'ya da yeni transfer gözüyle bakılıyor. 25 yaşındaki Fildişili oyuncu tam olarak hazır hale gelene kadar yedekte kalacak.

Ayrıca Noa Lang, Okan Buruk tarafından 10 numara bölgesine hazırlanırken Yunus Akgün ise son haftalardaki performansı sonrası as kadrodan kulübeye düştü. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
