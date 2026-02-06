Galatasaray'dan 3 kupa için çifte kadro

Noa Lang ve Asprilla'nın ardından Nhaga'yı kadrosuna katan Galatasaray'ın son gün sürprizi Sacha Boey oldu.
Takviyeleri yeterli gören teknik direktör Okan Buruk, yeni transferlerle Avrupa'da Juventus'u elemeyi ve Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak. Kadro planlamasında Sacha Boey ve Noa Lang ilk 11'de, Asprilla ve Nhaga ise yedek kulübesinde destek gücü olarak düşünülüyor.
2 buçuk ay sonra sahalara dönen Singo'ya da yeni transfer gözüyle bakılıyor. 25 yaşındaki Fildişili oyuncu tam olarak hazır hale gelene kadar yedekte kalacak.
Ayrıca Noa Lang, Okan Buruk tarafından 10 numara bölgesine hazırlanırken Yunus Akgün ise son haftalardaki performansı sonrası as kadrodan kulübeye düştü.
