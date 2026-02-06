Samsunspor'da Trabzonspor öncesi dört eksik!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında; Samsunspor, 7 Şubat Cumartesi günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.



Kırmızı-beyazlı takım, bu maç öncesinde 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi ile 30 puan topladı.



Geçen hafta Kasımpaşa karşısında 7 haftalık galibiyet hasretine son veren Samsun ekibi, Karadeniz derbisinde Trabzonspor'u yenerek eski günlerine geri dönmek istiyor.



TRABZONSPOR ÖNCESİ 4 EKSİK



Samsunspor'da sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.



İki ekibin sezonun ilk yarısında Trabzon'da karşı karşıya geldiği mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.







