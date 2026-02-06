06 Şubat
Koreli taraftarlardan Beşiktaş'ın paylaşımına yoğun ilgi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-Gyu Oh için yapılan paylaşım, Güney Kore'de büyük ilgi gördü. Siyah-beyazlıların ortak Instagram gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

calendar 06 Şubat 2026 11:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Koreli taraftarlardan Beşiktaş'ın paylaşımına yoğun ilgi!
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-Gyu Oh için yapılan paylaşım, Güney Kore'de geniş yankı uyandırdı.

Siyah-beyazlıların Genk'ten kadrosuna kattığı Güney Koreli forvet, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde mesaiye başladı. 24 yaşındaki golcü, tesislerin girişinde takım kaptanı Orkun Kökçü tarafından karşılandı. Yeni takım arkadaşlarıyla tanışan Hyeon-Gyu Oh, ardından Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın ile bir araya geldi. Güney Koreli futbolcu daha sonra siyah-beyazlı formayla ilk antrenmanına çıktı.

KORE'DEN BEĞENİ YAĞMURU

Beşiktaş, Hyeon-Gyu Oh'un transfer duyurusunda farklı bir yöntem izledi. Siyah-beyazlı kulüp, global Instagram hesabından Güney Kore Milli Takımı'nın resmi hesabıyla ortak gönderi paylaştı. Yapılan paylaşım, Güney Koreli futbolseverlerden büyük ilgi görürken, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

"KARANLIKTAN KORKMAM" 

Transferin ardından ilk kez konuşan Hyeon-Gyu Oh, Beşiktaş için iddialı mesajlar verdi. Siyah-beyazlı formayla savaşmaya geldiğini belirten Güney Koreli golcü, "Karanlıktan korkmam, onu kullanırım. Işığı aramam, onu ben yakarım" ifadelerini kullandı.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
