Koreli taraftarlardan Beşiktaş'ın paylaşımına yoğun ilgi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-Gyu Oh için yapılan paylaşım, Güney Kore'de geniş yankı uyandırdı.



Siyah-beyazlıların Genk'ten kadrosuna kattığı Güney Koreli forvet, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde mesaiye başladı. 24 yaşındaki golcü, tesislerin girişinde takım kaptanı Orkun Kökçü tarafından karşılandı. Yeni takım arkadaşlarıyla tanışan Hyeon-Gyu Oh, ardından Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın ile bir araya geldi. Güney Koreli futbolcu daha sonra siyah-beyazlı formayla ilk antrenmanına çıktı.



KORE'DEN BEĞENİ YAĞMURU



Beşiktaş, Hyeon-Gyu Oh'un transfer duyurusunda farklı bir yöntem izledi. Siyah-beyazlı kulüp, global Instagram hesabından Güney Kore Milli Takımı'nın resmi hesabıyla ortak gönderi paylaştı. Yapılan paylaşım, Güney Koreli futbolseverlerden büyük ilgi görürken, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.





Transferin ardından ilk kez konuşan Hyeon-Gyu Oh, Beşiktaş için iddialı mesajlar verdi. Siyah-beyazlı formayla savaşmaya geldiğini belirten Güney Koreli golcü,ifadelerini kullandı.