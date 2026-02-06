06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Trabzonspor'un Aral Şimşir için yaptığı teklife ret!

Trabzonspor'un FC Midtjylland forması giyen Aral Şimşir için yaptığı son teklif reddedildi.

06 Şubat 2026 10:57
Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'un, FC Midtjylland forması giyen Aral Şimşir için yaptığı girişimden olumsuz yanıt geldi. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; bordo-mavililerin Aral Şimşir için FC Midtjylland'a sunduğu son resmi teklif reddedildi. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ancak Danimarka ekibinin oyuncu için geri adım atmadığı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Aral Şimşir'in, Danimarka ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

PERFORMANSI

Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon FC Midtjylland formasıyla 35 maçta süre alırken 8 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
