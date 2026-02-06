06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni tamamlamanın gururunu yaşıyor

Dünyada 7 açık su kanalından oluşan Okyanus Yedilisi parkurunu tamamlayan ilk ve tek Türk Bengisu Avcı bu başarı öyküsü hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 06 Şubat 2026 11:58 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 12:02
Haber: AA
Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni tamamlamanın gururunu yaşıyor
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunu tamamlamanın gururunu yaşıyor.

Okyanus Yedilisi parkurunu tamamlamanın kolay olmadığını vurgulayan Bengisu Avcı, "Okyanus Yedilisi benim için çok büyük bir meydan okumaydı. 7 farklı okyanusu geçebilmek, insanüstü bir şeydi. Tamamladığım bu parkuru çok rahat anlattığımı söylediler ama onun arkasında 7 yıllık bir emek var. Bunu başarmak 7 yıl sürdü. Bu başarım, başka sporculara da ilham oldu. Türkiye'de bunu başaran ilk sporcu oldum. Dünyada da bunu başaran sadece 40 kişi var. Bu parkuru tamamlamak aslında çok az sayıda yüzücünün başarabildiği bir şey. Bence bu başarı ileride daha fazla duyulacak. İnsanlar, ileride bu başarının farkına daha fazla varacak." ifadelerini kullandı.

Bengisu Avcı, 16-18 Ocak'ta İtalya'da düzenlenen IISSA Buz Yüzme Şampiyonası'nda buzullardaki erimeye dikkati çekmek için yarıştığını belirterek, "Aslında ben her geçişimi bir şeye dikkati çekmek için yapıyorum. Çünkü fiziksel performanstan ziyade doğa sporuyla uğraşıyorum. Buzulları korumamız lazım. Yoksa buzda yüzme branşında mücadele edemeyiz. Gittiğimiz parkur çok güzeldi. İtalya'da buzlu bir gölün içinde yarıştık. Orada bir mil yüzmeyi denedim. Başarılı da oldum. Yani insanın da sınırları yok. Bence vücudumuzu her şey için eğitebiliyoruz. Eskiden 16-17 derece bana soğuk gelirken, bugün 0 derecede 200-400 metrelik yarışlar yapıyorum." şeklinde konuştu.

- "Özellikle son 10 yılda bir ivme kazandık"

Yüzmede ultra maraton branşının Türkiye'de yeni olduğunu belirten Bengisu Avcı, "Türkiye'de ilk açık su sporcuları 2010 yılında başladı. 2010'dan bugüne, 15 yılda ilk defa milli sporcular çıkarabildik. Olimpiyatlara sporcu gönderdik. Özellikle son 10 yılda bir ivme kazandık. Türkiye Yüzme Federasyonu da bu konuda yardımcı oluyor. Şu an buzda yüzmeye de girmeyi düşünüyorlar. Yeni olanı takip etmek gerekiyor. Sporcular da yeni branşları denemeye odaklılar. Türkiye'de üç tarafımız denizlerle çevrili. Bence bu branşın önü açık." şeklinde görüş belirtti.

Bengisu, bu branştaki hedefleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'nin ev sahipliği yapacağı Open Masters Games'te 6-14 Şubat tarihlerinde ülkemi temsil ediyor olacağım. Buzda bir mil yüzmeyi tamamlamıştım. Daha sonra Türkiye'de de bir buz mili yapma hedefim var. Yani 1609 metre buzda yüzeceğim. Doğu tarafında belki göllerde yüzebilirim. Ülkemizde bu branşın gelişmesini istiyorum. Mart ayında da mücadele edeceğim şampiyonalar var. Finlandiya'da olacağız. Takipçilerimiz, desteklerini hiç esirgemiyorlar. Biz de bu sayede motive oluyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
