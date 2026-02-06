06 Şubat
Kayserispor'da seçim tarihi belli oldu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu 21 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

calendar 06 Şubat 2026 15:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kayserispor'da seçim tarihi belli oldu!
Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, 2 Şubat'ta seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını duyurmasının ardından seçim için takvim netleşti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; ''Yönetim Kurulumuz Başkan ve üyelerin iştiraki ile toplanarak 21.02.2026 Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi konferans salonunda saat 11.00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantının bir (1) hafta sonra aynı yer ve saatte yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
