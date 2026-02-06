Kayserispor'da seçim tarihi belli oldu!

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, 2 Şubat'ta seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını duyurmasının ardından seçim için takvim netleşti



Kulüpten yapılan açıklamaya göre; ''Yönetim Kurulumuz Başkan ve üyelerin iştiraki ile toplanarak 21.02.2026 Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi konferans salonunda saat 11.00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantının bir (1) hafta sonra aynı yer ve saatte yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.





