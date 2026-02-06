06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Barcelona, Fermin Lopez ile nikah tazeledi

Katalan devi Barcelona, genç orta sahası Fermin Lopez'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını açıkladı

calendar 06 Şubat 2026 17:05 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 17:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Barcelona, Fermin Lopez ile nikah tazeledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Dünya futbolunun önce gelen takımlarından Barcelona iç transferde önemli bir imza attı.

Transfer dönemlerinde adı sık sık farklı ekiplerle de anılan 23 yaşındaki İspanyol milli futbolcu Fermin Lopez, Katalan ekibiyle sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı.

LA MASIA ÜRÜNÜ
 2003 doğumlu Fermin Lopez, 2016 yılında henüz 13 yaşındayken La Masia'ya katıldı. 

2022 yazında Linares Deportivo'ya kiralanan genç oyuncu, 2023/24 sezonundan bu yana Barcelona a takımında forma giyiyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Katalan ekibiyle 26 maça çıkan 22 yaşındaki orta daha 10 gol attı ve 11 asist kaydetti.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.