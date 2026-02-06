Eyüpspor'da Robin Yalçın ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Eyüpspor'da, transferin son gününde Robin Yalçın ile yollar ayrıldı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, 2,5 sezondur Eyüpspor forması giyen futbocuya teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarılar dilendi.
YENİ TAKIMI
32 yaşındaki futbolcu, TFF 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu, 1. Lig ekibiyle 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.
2023-2024 sezonu başında Eyüpspor'a transfer olan Robin Yalçın, takımıyla Trendyol 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
