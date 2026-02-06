Walid Regragui'nin istifa iddiaları yalanlandı

Walid Regragui'nin Fas Milli Takımı'ndan istifa ettiği iddiaları gündeme geldi.
Regragui'nin turnuva sonrası yıprandığı ve Dünya Kupası öncesi ayrılmak istediği öne sürüldü.
Ancak Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (FRMF), teknik direktörün istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.
Federasyon, Regragui'nin görevine devam ettiğini açıkladı. İşte söz konusu açıklama:
"Fas Kraliyet Futbol Federasyonu, bazı medya organlarında milli takım teknik direktörü Sayın Walid Regragui'nin istifa ettiğine dair yer alan bilgileri kesin bir dille yalanlamaktadır"