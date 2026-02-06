06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Walid Regragui'nin istifa iddiaları yalanlandı

Fas Kraliyet Futbol Federasyonu, teknik direktör Walid Regragui'nin milli takımdan istifa ettiği yönündeki haberler için açıklama yaptı.

calendar 06 Şubat 2026 18:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Walid Regragui'nin istifa iddiaları yalanlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Walid Regragui'nin Fas Milli Takımı'ndan istifa ettiği iddiaları gündeme geldi.
 
Regragui'nin turnuva sonrası yıprandığı ve Dünya Kupası öncesi ayrılmak istediği öne sürüldü.
 
Ancak Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (FRMF), teknik direktörün istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.
 
Federasyon, Regragui'nin görevine devam ettiğini açıkladı. İşte söz konusu açıklama:
 
"Fas Kraliyet Futbol Federasyonu, bazı medya organlarında milli takım teknik direktörü Sayın Walid Regragui'nin istifa ettiğine dair yer alan bilgileri kesin bir dille yalanlamaktadır"
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.