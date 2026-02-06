Can Armando Güner: 'Ben Galatasaray ile büyüdüm'

Galatasaray 'ın ara transfer döneminde Borussia Mönchengladbach'tan kadrosuna kattığı Can Armando Güner, imza merasiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Transferiyle ilgili konuşan Güner, "Büyüdüğüm takım için oynamak benim için gurur. Babam çok büyük Galatasaray taraftarıydı. Bu nedenle benim için de başka tercih olmadı. Sahip olduğum ilk forma Galatasaray forması. Ben Galatasaray ile büyüdüm. Ailemde herkes Galatasaraylıydı. O yüzden sadece Galatasaray!" ifadelerini kullandı.

Forma giymek için sabırsızlandığını dile getiren genç yetenek, takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını söyledi.