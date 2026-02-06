06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Can Armando Güner: "Ben Galatasaray ile büyüdüm"

Galatasaray'a transfer olan Can Armando Güner, açıklamalarda bulundu.

calendar 06 Şubat 2026 19:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Can Armando Güner: 'Ben Galatasaray ile büyüdüm'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

 
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Borussia Mönchengladbach'tan kadrosuna kattığı Can Armando Güner, imza merasiminin ardından açıklamalarda bulundu.
 
Transferiyle ilgili konuşan Güner, "Büyüdüğüm takım için oynamak benim için gurur. Babam çok büyük Galatasaray taraftarıydı. Bu nedenle benim için de başka tercih olmadı. Sahip olduğum ilk forma Galatasaray forması. Ben Galatasaray ile büyüdüm. Ailemde herkes Galatasaraylıydı. O yüzden sadece Galatasaray!" ifadelerini kullandı.
 
Forma giymek için sabırsızlandığını dile getiren genç yetenek, takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını söyledi.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.