Fenerbahçe'de gençlik aşısı: 6 transfer birden!

Ara transfer döneminin bitimine saatler kala, Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşandı
Sarı-lacivertliler tam altı yeni transfer ile kadrosunu gençleştirdi.
Fenerbahçe, genç futbolcular Ali Demirbilek, Muhammed Baver Yorulmaz, Üveys Yasir Satık, Sadullah Yiğit Kabakuşak, Hasan Yakub İlçin ve Cengiz Saidoğlu'nu kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi.
Sarı-lacivertliler tam altı yeni transfer ile kadrosunu gençleştirdi.
Fenerbahçe, genç futbolcular Ali Demirbilek, Muhammed Baver Yorulmaz, Üveys Yasir Satık, Sadullah Yiğit Kabakuşak, Hasan Yakub İlçin ve Cengiz Saidoğlu'nu kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi.