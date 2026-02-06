06 Şubat
Fenerbahçe'de gençlik aşısı: 6 transfer birden!

Fenerbahçe, ara transfer döneminin son saatlerinde altı ismi kadrosuna dahil ederek gençleşme hamlesi yaptı.

calendar 06 Şubat 2026 17:32 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 21:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Fenerbahçe'de gençlik aşısı: 6 transfer birden!
Ara transfer döneminin bitimine saatler kala, Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşandı

Sarı-lacivertliler tam altı yeni transfer ile kadrosunu gençleştirdi.

Fenerbahçe, genç futbolcular Ali Demirbilek, Muhammed Baver Yorulmaz, Üveys Yasir Satık, Sadullah Yiğit Kabakuşak, Hasan Yakub İlçin ve Cengiz Saidoğlu'nu kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi.

 

 

 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
