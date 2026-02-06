Başakşehir'den Fred için hamle!

RAMS Başakşehir'in, Fenerbahçe forması giyen Fred için temaslarda bulunduğu ortaya çıktı.



Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Başakşehir, transfer görüşmelerinde, "Fred'i alırsak Crespo'nun kontratını dondururuz" mesajını verdi. Ancak Başakşehir cephesi, bu transferin gerçekleşmesi için önemli bir şart koştu.



Başakşehir'in, Fred'in maaşının yüzde 50'lik bölümünün Fenerbahçe tarafından karşılanmasını talep ettiği ifade edildi.



FENERBAHÇE'NİN CEVABI BEKLENİYOR



Taraflar arasındaki görüşmelerin seyrinin, Fenerbahçe yönetiminin bu şartlara vereceği yanıta göre netlik kazanacağı kaydedildi.



FRED, OCAKTA İSTANBUL'DAN AYRILMAK İSTEMEDİ



Fenerbahçe'de Guendouzi ve Kante'nin transferi sonrası gözden çıkarılan Fred, aile hayatı ve çocuklarının okulları nedeniyle ara transferde İstanbul'dan ayrılmayı kabul etmemişti.







PERFORMANSI



Bu sezon Fenerbahçe forması ile 31 maça çıkan Fred, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.







