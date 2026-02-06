06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Başakşehir'den Fred için hamle!

RAMS Başakşehir, Fenerbahçe'nin yıldızı Fred için temas kurdu. Turuncu-lacivertliler, transfer için maaşın yüzde 50'sinin Fenerbahçe tarafından karşılanmasını şart koştu.

calendar 06 Şubat 2026 16:37 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 16:38
Fotoğraf: AA
Başakşehir'den Fred için hamle!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



RAMS Başakşehir'in, Fenerbahçe forması giyen Fred için temaslarda bulunduğu ortaya çıktı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Başakşehir, transfer görüşmelerinde, "Fred'i alırsak Crespo'nun kontratını dondururuz" mesajını verdi. Ancak Başakşehir cephesi, bu transferin gerçekleşmesi için önemli bir şart koştu.

Başakşehir'in, Fred'in maaşının yüzde 50'lik bölümünün Fenerbahçe tarafından karşılanmasını talep ettiği ifade edildi.

FENERBAHÇE'NİN CEVABI BEKLENİYOR

Taraflar arasındaki görüşmelerin seyrinin, Fenerbahçe yönetiminin bu şartlara vereceği yanıta göre netlik kazanacağı kaydedildi.

FRED, OCAKTA İSTANBUL'DAN AYRILMAK İSTEMEDİ

Fenerbahçe'de Guendouzi ve Kante'nin transferi sonrası gözden çıkarılan Fred, aile hayatı ve çocuklarının okulları nedeniyle ara transferde İstanbul'dan ayrılmayı kabul etmemişti.



PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 31 maça çıkan Fred, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.