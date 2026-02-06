Philadelphia 76ers, ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre tecrübeli guard Eric Gordon'ı ve 2032 yılına ait bir ikinci tur draft hakkı takas opsiyonunu Memphis Grizzlies'e gönderdi.



Bu hamleyle birlikte Philadelphia, iki yönlü sözleşmeye sahip oyuncusu Dominick Barlow'u standart NBA kontratına dönüştürme imkânı elde etti.



37 yaşındaki Eric Gordon, bu sezon 3.6 milyon dolarlık, süresi sezon sonunda bitecek bir sözleşmeyle 76ers forması giydi. Gordon, bu sezon Philadelphia adına altı maçta görev alarak maç başına 12.3 dakikada 5.5 sayı, 0.5 ribaunt ve 0.5 asist üretti. Sınırlı süre almasına rağmen yüzde 57.1'lik üç sayı isabet oranı, onu bench'ten gelen etkili bir skorer olarak öne çıkardı.



Philadelphia 76ers, şu anda Doğu Konferansı'nda 29 galibiyet – 21 mağlubiyetlik derecesiyle altıncı sırada yer alıyor ve Detroit ile New York'un gerisinde bulunuyor. Takımın skor yükünü maç başına 28.9 sayıyla Tyrese Maxey taşırken, Joel Embiid 26.1 sayı ve 7.4 ribaunt ortalamalarıyla katkı veriyor.



Dominick Barlow'un tam zamanlı kontrata geçirilmesi, Philadelphia'ya enerjik oyun yapısı ve her iki sahada da çok yönlülük sunabilecek genç bir forvet kazandırmış oldu.



22 yaşındaki Barlow, bu sezon 40 maçta görev alarak 8.4 sayı, 5.1 ribaunt ve 1.3 asist ortalamaları yakaladı. Yüzde 55 saha içi isabeti ve iki sayılık atışlarda yakaladığı yüzde 63.7'lik oran, genç oyuncunun verimliliğini ortaya koyuyor.



