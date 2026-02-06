06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

76ers, Eric Gordon'ı Grizzlies'e takasladı

Philadelphia 76ers, ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre tecrübeli guard Eric Gordon'ı ve 2032 yılına ait bir ikinci tur draft hakkı takas opsiyonunu Memphis Grizzlies'e gönderdi.

calendar 06 Şubat 2026 14:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
76ers, Eric Gordon'ı Grizzlies'e takasladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Philadelphia 76ers, ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre tecrübeli guard Eric Gordon'ı ve 2032 yılına ait bir ikinci tur draft hakkı takas opsiyonunu Memphis Grizzlies'e gönderdi.

Bu hamleyle birlikte Philadelphia, iki yönlü sözleşmeye sahip oyuncusu Dominick Barlow'u standart NBA kontratına dönüştürme imkânı elde etti.

37 yaşındaki Eric Gordon, bu sezon 3.6 milyon dolarlık, süresi sezon sonunda bitecek bir sözleşmeyle 76ers forması giydi. Gordon, bu sezon Philadelphia adına altı maçta görev alarak maç başına 12.3 dakikada 5.5 sayı, 0.5 ribaunt ve 0.5 asist üretti. Sınırlı süre almasına rağmen yüzde 57.1'lik üç sayı isabet oranı, onu bench'ten gelen etkili bir skorer olarak öne çıkardı.

Philadelphia 76ers, şu anda Doğu Konferansı'nda 29 galibiyet – 21 mağlubiyetlik derecesiyle altıncı sırada yer alıyor ve Detroit ile New York'un gerisinde bulunuyor. Takımın skor yükünü maç başına 28.9 sayıyla Tyrese Maxey taşırken, Joel Embiid 26.1 sayı ve 7.4 ribaunt ortalamalarıyla katkı veriyor.

Dominick Barlow'un tam zamanlı kontrata geçirilmesi, Philadelphia'ya enerjik oyun yapısı ve her iki sahada da çok yönlülük sunabilecek genç bir forvet kazandırmış oldu.

22 yaşındaki Barlow, bu sezon 40 maçta görev alarak 8.4 sayı, 5.1 ribaunt ve 1.3 asist ortalamaları yakaladı. Yüzde 55 saha içi isabeti ve iki sayılık atışlarda yakaladığı yüzde 63.7'lik oran, genç oyuncunun verimliliğini ortaya koyuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.