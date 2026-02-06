Porto'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı: Deniz Gül

Fenerbahçe'nin, Porto forması giyen milli forvet Deniz Gül için sürpriz bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı.





Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertlilerin, bugün sabah saatlerinde Deniz Gül için Porto'ya 8 milyon Euro teklif yaptığı öğrenildi. Portekiz ekibinin ise devre arasında satış düşünmediğini bildirdiği ve 20 milyon Euro'nun altına Deniz Gül'ü bırakmayacağını ilettiği kaydedildi.





Milli oyuncunun Porto'dan ayrılmak istemediği ve sezonu mevcut kulübünde tamamlamayı planladığı belirtildi.





Fenerbahçe adına süreci yürüten Devin Özek ve Ertan Torunoğulları'nın, oyuncunun temsilcisi Hasan Çetinkaya ile doğrudan temasa geçerek resmi teklifi ilettiği, ancak bu teklifin oyuncu cephesi tarafından net şekilde geri çevrildiği aktarıldı.



KARİYERİ VE PERFORMANSI





Futbola Hammarby'de başlayan Deniz Gül, 2024 yazında 4,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Porto'ya transfer oldu.





Bu sezon Porto formasıyla 25 maçta 710 dakika süre alan 21 yaşındaki milli forvet, 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.









