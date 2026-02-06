06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Porto'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı: Deniz Gül

Fenerbahçe'nin Porto forması giyen Deniz Gül için yaptığı teklif olumsuz sonuçlandı. Genç forvet, sezonu Porto'da tamamlama kararı aldı.

calendar 06 Şubat 2026 14:03 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 14:19
Fotoğraf: X.com
Porto'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı: Deniz Gül
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin, Porto forması giyen milli forvet Deniz Gül için sürpriz bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertlilerin, bugün sabah saatlerinde Deniz Gül için Porto'ya 8 milyon Euro teklif yaptığı öğrenildi. Portekiz ekibinin ise devre arasında satış düşünmediğini bildirdiği ve 20 milyon Euro'nun altına Deniz Gül'ü bırakmayacağını ilettiği kaydedildi.

Milli oyuncunun Porto'dan ayrılmak istemediği ve sezonu mevcut kulübünde tamamlamayı planladığı belirtildi.

Fenerbahçe adına süreci yürüten Devin Özek ve Ertan Torunoğulları'nın, oyuncunun temsilcisi Hasan Çetinkaya ile doğrudan temasa geçerek resmi teklifi ilettiği, ancak bu teklifin oyuncu cephesi tarafından net şekilde geri çevrildiği aktarıldı.

KARİYERİ VE PERFORMANSI

Futbola Hammarby'de başlayan Deniz Gül, 2024 yazında 4,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Porto'ya transfer oldu.

Bu sezon Porto formasıyla 25 maçta 710 dakika süre alan 21 yaşındaki milli forvet, 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.