06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Eboue'nin oğlu Chelsea ile imzaladı

Emmanuel Eboue'nin oğlu Mathis Eboue (16), Chelsea ile profesyonel sözleşme imzaladı.

calendar 06 Şubat 2026 11:59
Haber: Sporx.com dış haberler
Eboue'nin oğlu Chelsea ile imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Chelsea, bir dönem Galatasaray forması giyen Emmanuel Eboue'nin oğlu olan akademi oyuncusu Mathis Eboue'nin 17. yaş gününün ardından ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

Eboue, Ocak 2025'te Watford'dan Chelsea'ye transfer oldu ve hem saha içinde hem de saha dışında hemen etkisini gösterdi.

Watford'da oynadığı süre boyunca, henüz 16 yaşındayken 21 yaş altı takımında ilk kez forma giydi ve erken yaşta hızlı gelişimini gösterdi.

Eboue, Chelsea'deki ilk tam sezonuna U18 takımında başladı ve Crystal Palace'a karşı 4-2 galip gelen deplasman maçında attığı golle kendini gösterdi. Ayrıca UEFA Gençlik Ligi'nde de ilk kez forma giydi ve Benfica'yı 5-2 yendikleri maçta oynadı.

Ofansif orta saha oyuncusu bu sezon U18 takımında 16 maça çıktı, takımın düzenli oyuncusu haline geldi ve tüm turnuvalarda toplam 3 gol attı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.